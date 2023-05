Que no, cogno: PP, PSOE y BNG no se van a jugar Ourense a los chinos –y menos al póker: el rojerío no se fía del Nene, aunque ahora se habla de una subasta o de un trueque, que en ningún caso será pública en sus detalles, aunque al final se sepa el resultado y poco después los detalles–. Anacleto, que tiene allí desplazados a dos de sus mejores agentes, sabe que allí hay mucho bocachancla, y alguno hablará, más temprano que tarde. Depende de cómo quede. ¿Eh...?

Ahora mismo lo único que se sabe es que Junior se ha convertido en un dolor de muelas, según unos, y un estorbo, al decir de otros. Varios PPetrucios temen que si le quitan de en medio, aunque lo manden al Senado ytalytal, podría haber un motín de alcaldes, pero los veteranos saben que una vez que pierda el poder tendrá menos amigos que Rasputín –el de verdad– al que sus “amigos” tiraron al río después de envenenarlo. Sic transit gloria mundi. ¿O no...? (En todo caso, la rumorología se extiende cada vez más, con diferentes opciones, pero con un denominador común: el Bloque está dispuesto al diálogo, y los otros dos, PP y PSOE, también, aunque por ahora no pasan de hacer amagos y disimular. Lo del trueque es evidente: la Alcaldía a cambio de la Diputación, pero ésta la quieren los dos con más votos. Quizá la solución esté en los jacomitas, al igual o parecido a lo que pasó la vez anterior. ¿Capisci..?) No, no hagáis gestos ni aspavientos. ¿O es que pensáis de verdad que nunca se “alquilaron” los servicios de alguien para resolver los problemas de otros a cambio de lo que le interese al prestado? Avecilla dice que, en todo caso, es asunto abierto y puede acabar como el rosario de la aurora. Pero sabed que puede dar muchas vueltas y nadie excluye que el Nene tire por la calle del medio. O sea, por donde, según Aristóteles, es donde reside la razón y/o la virtud. Jo.