Habrá que esperar un poco todavía para encontrar pistas seguras de lo que pretende don Pedro Sánchez con su –en apariencia– fulminante reacción a la paliza que su PSOE ha recibido este 28-M. En principio, los mal pensados, que abundan en este país, acerca de las intenciones del presidente, aducen que citar a los españoles a las urnas el 23 de julio quiere decir que busca desmovilizar a gran parte de los que pueden ir de vacaciones y que, por ello, con su habitual cinismo afirman los asesores de Moncloa. Pero como, al menos hasta el momento, nadie acertó a desentrañar las intenciones de su señoría, cualquier hipótesis resulta posible.

(Incluso la de los que sospechan que, ante el riesgo de desgaste añadido a los recientes comicios, y que duraría al menos un semestre y podría deslucir aún más la presidencia europea, el apparat –cumpliendo órdenes, claro– lo tiene todo preparado para excitar el voto de la izquierda radical. Lo haría motivándola con el “miedo” a la alianza, probable, del PP con Vox, y para movilizar también a los centroizquierdistas que meditan apoyar al señor Feijóo. A la vez, para rescatar parte de los que se pueda del trasvase que, sin duda, ya se ha producido desde el antiguo electorado de Ciudadanos a las filas de don Alberto.)

Del mismo modo, es posible que el PSOE cuente ya con las Cortes disueltas para no llamar demasiado la atención sobre una posible ruptura con Podemos. Lo haría repitiendo lo que será uno de sus ejes de campaña: la entente del PP con Vox, necesaria para gobernar varias de las comunidades en las que ambos tienen ya mayoría absoluta. No se descarta tampoco un alejamiento con Bildu –ficticio, porque a buen seguro volverá a necesitar su apoyo para una investidura si don Pedro Sánchez no logra captar votos bastantes. O sea, otra vez la aritmética, esta vez por miedo, en vez de la política.

En términos de Galicia, el principal beneficiado del adelanto no será el PSdeG, como debería suponerse en la maniobra del presidente, sino probablemente el BNG, al que “pillan” en plena escalada y con una cosecha mejor que buena en este 28-M. Los nacionalistas gallegos aprovecharon la campaña local para presentar, a través de su lideresa, auténticos programas de gobierno para este Reino y sus comicios, pero le servirán, y muy en serio, en unas generales donde su probable estrategia será centrarse en el PP para desgastarlo de cara a las siguientes –las gallegas– y a la vez buscando un papel en el Congreso acorde con el resto de los grupos nacionalistas: apoyo práctico.

El PPdeG, que sale muy bien parado de la cita de anteayer, jugará en julio a favor de corriente, pues tiene ahora el mejor momento desde el 2015, donde hubo de afrontar a la marea populista, además al Bloque y a los socialistas, así como en la calle a los fundadores de Podemos. Ahora, su victoria estatal puede lograrla si consigue atraer, y mantener, en Cataluña al menos una parte sustancial del millón de votos que en su día desperdició Ciudadanos y que marcó el principio del fin de un partido declarado centristas y que recorrió un corto camino, al igual que lo hizo UPyD antes que él. Ese sí que sería para el señor Feijóo un buen trasvase anti/sequía.