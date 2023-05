Todo o nada

El anuncio de elecciones generales para el 23 de julio abre un nuevo y urgente escenario en la política española. Si algo caracteriza el modo de hacer política en Sánchez es su dinamismo e imprevisibilidad, en las antípodas de la indolencia de su predecesor Rajoy y de la pausa reflexiva del actual máximo competidor, Alberto Núñez Feijóo. Poco ha importado que el 1 de julio se inicie la presidencia rotatoria de España en la UE. Los resultados de las municipales han tenido, como tantas veces en nuestra historia, un efecto sísmico de máxima intensidad.

El PSOE reacciona con la inmediatez de quien tuviera previsto este movimiento: tanto para el caso de una victoria que no fue, como del severo traspié que sí se concretó en la tarde noche del 28-M. Las decisiones trascendentales de este tipo ya no se cocinan en la trastienda del Comité Federal o tras la ronda telefónica con los barones autonómicos, que ya no son. La actual personalización de la política salta por encima de los procedimientos, las decisiones sin apenas procesos deliberativos previos y lo fía todo a las intuiciones, las proyecciones demoscópicas y la baraka.

La izquierda, herida el domingo por los resultados de municipales y autonómicas, se revuelve en una decisión presidencial genialoide que busca la reacción del cuerpo social. Una apuesta por el todo o la nada. Las sales de amoníaco aplicadas por Sánchez al PSOE y a la izquierda en general, buscan despejar su mente y lanzarla de nuevo al combate antes de que el PP ordene sus nuevos poderes territoriales e interiorice el enorme bocado de poder institucional que se acaba de llevar a la boca.

Cuanto antes mejor, habrá dicho el reducido sanedrín monclovita; cuanto antes mejor, habrán dicho los socialistas catalanes y los valencianos y las desoladas agrupaciones locales andaluzas. Esperar acontecimientos y aguardar por el cumplimiento del mandato no lograría sino interiorizar la derrota del domingo y acentuar la desmovilización de los propios. Nada bueno ni mejor se puede ya esperar ni de la economía, ni del empleo ni del sostenimiento del gobierno Frankenstein; tampoco del ascenso de Bildu, PP y Vox en Euskadi y Navarra.

Pedro Sánchez y el PSOE van a intentar lo casi imposible para lograr lo posible: agrupar a la sociedad española identificada todavía con la izquierda y liderar su reacción para maximizar el número de escaños y esperar que la suma de PP y Vox no alcance la mayoría absoluta. La política de bloques llega al paroxismo. Sánchez y Feijóo buscan ya el cuerpo a cuerpo definitivo.