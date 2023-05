Pues aquí veis en animada francachela a trabajadores jubilados de Escaparatismo y Cartelería de El Corte Inglés, que se reunieron en un restaurante de A Madroa para certificar con una comida lo mucho que se quieren, amén. Conocen bien la historia del Corte porque todos, menos uno que no tanto, son del principio de los tiempos de la vieja guardia, la que lo inauguró allá por 1975. Felices ellos que pueden contarlo... y celebrarlo.

¡Ya viene, ya viene el cortejo! ¡Ya se oyen los claros clarines!

“¡Ya viene el cortejo!/ ¡Ya viene el cortejo! /Ya se oyen los claros clarines, / la espada se anuncia con vivo reflejo;/ ya viene, oro y hierro, /el cortejo de los paladines”, cantaba en vanguardia por el corazón de Vigo enarbolando la enseña del PSOE Carmela Silva, anunciando con palabras de Rubén Darío la marcha triunfal que tras de ella procesionaba con ropajes festivos hacia la Puerta del Sol. Allá atrás se veía presidiendo la comitiva al alcalde Caballero, embutido en traje de armas, saludando a uno y otro lado, sonriente, con agradecidas palabras: “¡Gracias, gracias, por darme ¡oh valerosos vigueses!, la quinta mayoría de gobierno!” A su lado, el edil Ángel Rivas repetía a viva voz: “Ya pasa debajo los arcos ornados de blancas Minervas y Martes, /los arcos triunfales en donde las Famas erigen sus largas trompetas la gloria solemne de los estandartes...” , mirando a diestra y siniestra, embutido en ropas talares y sosteniendo sobre la cabeza del invicto una corona de laurel. Tras él López Font le susurraba al oído, incansable: “Memento mori, memento mori!” (“recuerda que somos finitos”) seguido de un “respice post te! Hominem te esse memento!” ( “¡mira tras de ti! Recuerda que eres un hombre!”) para invocarle humildad, al modo de los generales victoriosos de la Antigua Roma, mientras un pueblo enfebrecido le aclamaba triunfalmente.

¡Atentos, chavales, a Millo Verde!

Mientras una parte de la ciudad, la más entrada en años, vivía los resultados de los comicios, unos con mejor humor que otros, en el ala joven de la misma no pocos se aprestaban a la festiva propuesta que llegaba de Redondela: el festival Millo Verde. Sí, sí, ese encuentro, con la música ante la playa de Cesantes ya en su 16º edición que trae a Redondela todo un elenco grupal. Nada menos que 22 bandas alternativas entre el jueves y el sábado. Brazil Love Affair, Angry Zeta... Rebeliom do Inframundo o Eskorzo el viernes, Treintañeras cañeras, Trópico de Grelos, Bia Férrea, Francisco el Hombre... el último día, por citar unas pocas entre un puñado de ellas. Hombre, no os digo que vayáis allí los amantes del tango o de los boleros pero hay una amplia clientela potencial que puede pasar esos días en grande. Yo, que no iré para que mis canas no confundan a la juvenil plebe, me hice ayer en casa una sesión DJ que empezó escuchando a Rebeliom do Inframundo, siguió por Treintañeras cañeras, Hortera Speed, Eskorzo, Malvares de Moscoso... y de rebote me fui fuera de los de Millo Verde para oír a Canijo de Jerez, El Barrio, Junco, El Drogas y acabar con Iván Ferreiro en un poderoso festival habido en Pamplona.

Virginia y sus Joyas de la Raspa

La última vez que estuve en la tienda viguesa de Joyas de la Raspa, en el barrio viejo, fue por una cita para una entrevista con la profesional de la TVG Maite Cabezas, que no se hizo porque, según afirman, la depuraron y pasaron a la radio, por reivindicativa. El jueves 1 volveré porque my dear Virginia Rodríguez, la boss creativa de Joyas de la Raspa, recién nombrada Embajadora de destino Rías Baixas 2023, la reinaugura tras unas mejoras pero, sobre todo, presenta sus colecciones inspiradas en Picasso. Me dice ella que ha sido todo un reto salir de su zona de confort (el mar) y diseñar estas colecciones por la Celebración del año Picasso, en el 50 aniversario de su muerte. Concretamente están inspiradas en su icónica obra “Guernica”, y otras como “Minotauro” o las tauromaquias… Que conste que estas colecciones ya están a la venta en la tienda del Museu Picasso de Barcelona.