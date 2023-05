Cuatro Cosas

Pues, en hablando de la campaña que termina hoy, ¡aleluya...!, y pensando ya en la siguiente, le narran a avecilla que en el PSdeG/PSOE hay un ambiente raro, por llamarle de algún modo. No, no, no es por el grupo parlamentario, que no sería noticia porque más o menos la mitad de los que son resultan refractarios a llevar el hábito de la orden valentiniana y los demás están a ver de qué lado cae la bolita en las semanas anteriores a las próximas autonómicas. Mucho ojo.

Sí, sí, cuando se sepa –de cara a las listas– ante quién hay que postrarse: si Besteiro y hacer penitencia o el prior actual sigue con el báculo y la mitra. Mientras, se siguen con expectación –y de cerca, muy de cerca...– las andanzas del number two, porque nadie sabe con certeza, y por tanto ninguno osa apostar, a quién sirve, si al One o al Delegado del Gobierno, que empieza a parecerse a su antecesor, hoy ministro, acaso porque decir amén es más rentable que no. Uf. Anacleto cree incluso que pesa más que el “oui, mais”, aquello tan francés de los tiempos del referéndum de De Gaulle. De todo eso, si bien avecilla no lo certifica todavía, las malas lenguas aseguran que de cara a las listas generales, el orden y la nomenclatura podría ser proponerse no por el secretario general, pero el OK dependería de A Coruña. Como comprenderéis, y a pesar del silencio oficial, estos días, los psoeciatas gallegos sólo hablan de elecciones. Por si acaso. ¿Eh? Los despistados, como los de la localidad norteña de Trazo, demuestran lo enterados que están sobre la pomada: reprochan a la Xunta no se sabe bien qué manejos en su pueblo sobre el censo municipal justo cuando encarcelan o investigan a sus colegas en el rojerío de Mojácar y a varios de la coalición melillense colaboradores históricos del PSOE, al tiempo que islamistas convencidos. A eso se le llama estar al día. Otros dicen que falta algo de vergüenza. ¿Capisci...?