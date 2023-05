No hay nada raro en tu forma de querer, de contar chistes, de hablar, de comer. Si te faltan abrazos es problema de los demás, porque eres absolutamente abrazable, cien por cien querible, mil por mil ama(ble). Si piensas en ti y no te gustas, miras mal, miras donde no es. Te equivocas cuando piensas que todo horrible, cada vez que dejas de verle remedio a cosas del pasado, a todos esos reproches que se multiplican en tu cabeza.

Como le decía la princesa Alicia a su hijo, el duque de Edimburgo, en The Crown: “Búscate una fe, no solo ayuda, lo es todo”. Cuánto importa ese búscate y cuántas veces lo dejamos en segundo plano para alcanzar la aprobación ajena. Todo en ti está bien, si los gritos que escuchas te hacen pensar lo contrario es que alguien está tardando demasiado en disculparse, o en irse. Que se castiguen otros si quieren, que habiten su isla repleta de quejas, que enfríen su lado de la cama; porque ese amor intermitente vale cero. Lo mejor que siempre podrás hacer es elegir, por qué ibas a escoger la parte de ti que tiene miedo, la que se echa encima todas las culpas, la que por neutral se conforma, la que aguanta los días esperando que se vuelvan distintos. Por si solos. Para qué darle vueltas a lo que podrías haber hecho de otra manera. Si ahora no te dan la oportunidad de avanzar, probablemente sea porque quienes han cambiado son ellos y los que sobran también. Viven algunos como si a ellos nadie les hubiera perdonado antes. Y les perdonaron. Quizá más. Tampoco recuerdan, que al menos el cincuenta por ciento de lo que un día solo sumaba, lo sumaste tú. Así que tan desastre tampoco; todo un error, tampoco. En “Regreso a Hope Gap”, el protagonista trata de explicarle a su hijo por qué se ha enamorado: “Con Ángela es fácil”, le dice. “Mi forma de ser ya le parece bien”. Suena a teoría de mínimos, a qué menos. Pero justo eso en apariencia tan simple es lo que tantas veces falla, que la forma de ser del otro ya no nos parece bien. Y como no se puede pedir amor donde se está a disgusto, mejor que corra el aire, mejor vivir ahora, mejor brindar por otra cosa.