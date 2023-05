No fue fácil pero, por fin, gran encuentro de los extrabajadores de Pez Austral entre 1988 y su cierre en 2008, empresa destinada al procesado y conservación de pescados, crustáceos y moluscos congelados. Fue en el hotel Coia donde Olga Fernández consiguió reunir nada menos que a 113 de ellos. Ilusión por el encuentro, alegría a raudales... Allí estaban de Producción, Mantenimiento, Cámaras, Comerciales, Oficinas, Personal, mandos... y hubo palabras, emociones, aplausos ¡y baile!

Brasa ya tiene campo con su nombre en el Old Club belga

No somos duchos en cosa deportiva en esta esquina de encuentro cotidiano pero nos alegramos de los reconocimientos que nuestros vigueses obtienen mundo adelante, sean o no de deportes. Y es que el olívico José Manuel Brasa, el seleccionador con el que el combinado español femenino de hockey hierba conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, que es de la quinta del 51 porque es de mi promoción en los Jesuitas, fue homenajeado este domingo en ese Old Club de la poderosa liga belga que entrena hace unos años. Leo una nota en francés publicada por el club que me pasa desde Cap Cana otro vigués, Julio Montenegro, en la que le reconocen haberlos sacado en el hockey sobre hierba de la nada para hacerlos de primera, le ponen su nombre, Campo José Brasa a uno del club y le organizaron un cóctel en su honor con un titular gigante: GRACIAS JOSÉ. Más de medio siglo ininterrumpido lleva el vigués como entrenador, pasando por las selecciones españolas absolutas de hierba y sala –tanto masculinas como femeninas–, además de trabajar en países como la India, Ucrania o, en la actualidad el Old Club belga, además de ser fichado por el Centro Gallego de Tecnificación como asesor de programas. ¡Un millón de hurras por Brasa!

Julio Montenegro, de Cap Cana caribeño con su Serpe de Venus

¿Y por dónde anda nuestro querido y nunca bien ponderado Julio Montenegro, hombre de afabilidad probada? Pues de residencia en Cap Cana, que es la zona no sé si lujuriosa pero sí lujosa de Punta Cana donde vive nada menos que con “A serpe de Venus”, que así llamaba yo a su mujer, Nuria Cora, por sus sinuosos movimientos en escena mientras cantaba. Feliz pareja que, con su hija Julia, ha recorrido casi todos los mares en expediciones diferentes a bordo de su velero Alba Plena, de 16 metros.

La Imagine Jazz, al Vitruvia

Y hoy los amantes del jazz tenéis actuación a las 21 en el Vitruvia Café, esta vez con el combo de la Imagine Jazz Orchestra. Otra vez el swing, el jazz para bailar y la música que siempre divierte, como bien me sugiere el Vitruvio Mayor Javier Ferreiro, un proyecto liderado por el director Joan Chamorro. Desde que hace dos años el Conservatorio Mayeusis con el gran Chamorro dio a luz a la Imagina Jazz, ésta ha adoptado tres formatos, la Big Band grande, un combo con 15 y otro en sexteto, el de hoy, el más profesional salido de sus aulas.

Y a reír Con pocas luces-Show

Y como necesitamos reírnos, vamos a coger entrada ya (www.cinesalesianos.com/entradas) solo por 10,50 euros para “Con pocas Luces-The Show,” que es lo que tienen preparado para el 1 de junio en el teatro de los Salesianos Eva Rico y Carlos Veleiro. Me jura mi querido y admirado Veleiro, al que vi crecer desde que montó en la Plaza de la Constitución el Grettel, uno de los primeros bares que mudaron para bien la faz de la zona, que será una hora y media de humor, de música, de colaboraciones de otros como @aaronthecervantes, el maestro imitador gallego por excelencia, y sin pelos en la lengua para hablar de lo que sea menester.