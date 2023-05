La previsión

Hay poca discusión, al menos desde un punto de vista personal, sobre la sabiduría que encierra el refrán ése que advierte lo de que “persona prevenida vale por dos”. Y a partir de ahí existe base para reprochar a los gobiernos –todos: desde el nivel local al estatal–, que en definitiva están formados por seres humanos, que dediquen menos tiempo y atención a cuestiones como la seguridad ciudadana. Una afirmación que se apoya en la casi total ausencia de referencia a ese asunto en las habitualmente nutridas promesas, e incluso compromiso, de las campañas electorales. Y eso no significa necesariamente que España, y Galicia, sean territorio comanche, pero sí que hay indicios de que si no se refuerza la prevención habrá problemas parecidos.

En Galicia, sin ir más lejos, las cifras oficiales hablan de un aumento de la delincuencia en un 30% a lo largo de los últimos meses y, como ya se ha hecho referencia en FARO DE VIGO, la actividad narcotraficante no parece disminuir, a pesar de los esfuerzos y dedicación de la Guardia Civil y los demás cuerpos que luchan contra la mafia de las drogas. Ocurre que ha habido brillantes acciones, pero no parece que se haya logrado reducir significativamente esa actividad. Faltan recursos humanos, escasea el material adecuado y para colmo, cuando se trata de cubrir plazas vacantes, el Ministerio del Interior parece olvidar las auténticas circunstancias gallegas, que no convierten a esta tierra en Sicilia, pero que reclaman una bastante mayor atención.

No se pretende en modo alguno, con estas observaciones, causar mayor alarma social de la que ya existe, pero sí llamar la atención, sobre todo en el oficio político, acerca de aquello que debe cuidarse con más esmero, necesita una atención mayor y sin embargo –conviene repetirlo–, no parece formar parte de las prioridades de los candidatos. Al menos en lo que se oye en los mítines, plagados de promesas que no se cumplirán nunca o de referencias a la necesidad de un cambio de gobiernos más allá de los locales. Y. mientras, los incidentes callejeros son cada vez más frecuentes, la delincuencia juvenil crece en número y gravedad y se va acercando a las bandas que actúan en otras latitudes.

La Administración Local, conste, tiene o debería tener cosas que decir en estos asuntos. Porque las policías municipales están ahí, casi siempre dedicado su papel a vigilar el tráfico en las calles, ayudar en casos de emergencia y/o sancionar las diversas infracciones propias de los núcleos habitados. Pero pueden, y deberían transformarse –aquí se dejó escrito ya, desde la opinión personal– en una policía de a pie, de barrio –a ser posible en los mismos distritos, para conocer, ser conocidos y aumentar así la confianza de las gentes–, dejando para urgencias y servicios especiales los vehículos. Pueden y saben hacerlo: están formados/as y preparadas/os para ello.

Gran parte de todo lo expuesto, y de los riesgos que aparecen para la convivencia, entre ellos la multiplicación de los okupas, un “obsequio” de la ultraizquierda gubernamental amparada por el desinterés del PSOE en la cuestión, forman parte de las posibilidades de actuación de ese nuevo enfoque de las policías locales, y tendían que formar parte de la campaña municipal. Y, por aquello de la prevención y su valor doble, también sería interesante que, dada la creciente brutalidad de delitos cometidos por gente cada vez más joven, convendría también revisar la correspondiente ley gallega, aprobada en su día por un amplio acuerdo parlamentario. Y no tanto para aumentar las penas cuanto para adecuarlas a la realidad actual. La extrema izquierda hace leyes en las que la edad no parece obstáculo para que algunos cumplan todos sus deseos: no debería serlo tampoco para que se asuman las responsabilidades.