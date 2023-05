Cuatro Cosas

Todas las fuentes de avecilla insisten en tocar a rebato, y el lobby gallego en Madrid concreta que la paciencia de la dirección en Génova Street se está agotando. Y de que cada vez que Isabel III abre la boca, hay que repartir calmantes en la planta noble, que es do habita la jerarquía. La última, por ahora, fue lo de ilegalizar a Bildu según Ayuso, mientras O PPresidente se limitaba a condenar la inclusión de los condenados por delitos de sangre. Hay choque. Ojo...

Veréis. Cuentan que, tras los resultados de las encuestas en Galicia, los albertinos recomendaron a su abad que, en lugar de darle collejas a Vox, pidiera el voto a sus militantes aludiendo a la “utilidad” para ganarle a Sánchez cuando toque. Creían que podría pasar como en Madrid, donde parece que se producirá el trasvase, porque a muchos voxceiros les gusta más la presidenta y pueden echar una mano. Pero Feijóo les parece “muy blandito”. De ahí viene el recelo. ¿No...?

Con todo y con eso, el pajarillo, acostumbrado a revisar las filtraciones –para no morir envenenado– preguntó por ahí y le dijeron que los que no estaban demasiado tranquilos eran los del PSOE. No le salen las cuentas –parece– al equipo de gurús de Moncloa, y tuvieron que pedirle al oráculo Tezanos que le diera moral al jefe. De ahí la última encuesta, la flash, que da ganador el PSOE. Pero global, sirve para las generales también, y de paso ahorra líos. Un lince, el pavo. ¿Eh...

Anacleto investigó por su cuenta, y fue al grano: “¿hay tomate o no hay tomate...?”. La respuesta fue a la gallega, como corresponde: “Depende: haberlo, haylo, pero si se nota, será el lunes 29, cuando se comparen resultados”. O sea, los de Madrid con todos los demás, incluidos los gallegos”. Y con muy mala milk, añadió “sobre todo, como anécdota, en Ourense, provincia en la que nació Alberto. Y ya sabes lo que decía el patrón sobre ganar o perder en la tierra natal”. ¿Capisci...?