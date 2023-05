Oído: ahora mismo, allá por las tierras altas, ya no se sabe quién será el responsable en caso de que las cosas pinten tan mal para el PSdeG que acabe perdiendo la Diputación. No, no sería a causa de los valentinianos de verdad, sino de algún próximo –en apariencia– pero en realidad más peligroso que una piraña en el bidé. Por lo que le cuentan a avecilla, además, es experto en el llamado “fuego amigo”: donde pone la bala, hueco seguro en el escalafón. Uf...

Una cosa es segura, añade el pajarillo cantor. En caso de algún contratiempo, la responsabilidad se va a repartir –como los rumores– no sólo con el secretario general, sino sobre todo con los capellanes que andan por ahí presumiendo de que “van a donde les mandan”. Pero la verdad es que “viajan a donde les llaman”, que no es lo mismo, y son sitios escasos. Y sólo sonríen en este último supuesto: en cambio, si coinciden con el jefe, ponen cara de funeral. Uyuyuy... Creed lo que queráis, pero Anacleto es testigo de que al día siguiente de empezar oficialmente la campaña, un petrucio lucense, ahora en un exilio dorado, aseguró que la guillotina instalada en Ferraz por “Rasputín” Bolaños, “tendría que instalar una sucursal en Galicia”. Especialmente –añadió– si el rojerío perdía una de sus tres diputaciones. “Y si fuesen dos, no quedaría piedra sobre piedra” en el PSdeG. Menos mal que ya no pinta un caralho, aunque conserve el título... Hablando de otra cosa. Según el filtrador enmascarado, como sigan aplicando la adaptación comercial de la ley de Murphy –“los precios abusivos que puedan subir, subirán...”–, los del clúster de turismo del suroeste van a tener que remodelarse si no quieren convertirse en un recuerdo histórico. Porque lo de los hoteles de Conxemar ya apareció en digitales del turismo en Croacia, Francia, Irlanda y Túnez. Y se extiende cual “marea negra”. ¿Capisci...?