Entre los tres suman 283 años de buen humor y mucho trabajo ya saldado. Germán Cruces inmortalizó con su cámara a este trío nonagenario de vecinos de la Travesía de Vigo, gente afable con la que cruzarse rehabilita la memoria. De izda. a dcha., Manuel Ferreiro, de 95, cuya vida transcurrió como joyero entre el oro y la plata; José Correa, de 92, que trabajó en el naval y primoroso contando historias de botaduras y Antonio Rodríguez, el mayor con 96, migrante primero al País Vasco y vuelto a Vigo para montar zapatería y jubilarse como peluquero.

Barral lleva su Cruzados polo Camiño a tierras de Salamanca

Ya me lió otra vez Chiño Barral (aunque en el fondo se lo agradezco) el día en que nos sentamos en el Don Gregorio, ese café de la Puerta del Sol que mantiene la tradición cultural y tiene a gala la más variada oferta de prensa para sus clientes, mientras otros muchos aprovecharon la pandemia para eliminarla. Allí me propuso José G. Barral –a quien ya le presenté en 2008 su esclarecedor Por catro perras. Guía de tascas e tabernas de Vigo– que le presentara en Salamanca su último libro, Cruzados polo Camiño, al calor de las Jornadas Culturales que organiza el centro gallego de aquella ciudad. Pues, vale, allá vamos y mañana será el día, aunque para darle nivel a la mesa contamos en ella con el catedrático de Historia Honorio Cardoso (salmantino con hija viguesa en el mundo audiovisual, Adriana Cardoso) que ha vuelto a su tierra pero pasó años en Vigo enseñándonos historia, trabajó en el sindicato de Enseñanza de CC OO y hasta creo que tuvo a Chiño Barral como alumno. Recuerdo que leí Cruzados polo camino a finales de verano, en un chiringuito de la playa de A Barrosa en Sancti Petri cuyas tumbonas frecuentaba cada día, y disfruté en Cádiz recorriendo con Barral el Camino de Santiago pero entre extraños fenómenos que narra en su novela.

¡Qué títeres los de Redondela!

Redondela es esta semana un pueblo ocupado por los títeres, pues para algo celebra estos días su 24 edición del Festival Internacional de Títeres, quizás el de más alto standing cultural en ese género. Conozco a Tanxarina Títeres, que está en el epicentro de su historia, desde aquellos años 80 en que me cité en la plaza de la Constitución viguesa con los Tanxarina, Eduardo Tatán y Miguel Borines, para hablar de su primera obra, Migallas e Cirigaitas (1983). No creo que entonces pudieran imaginar la fantástica historia a la que ellos mismos iban a contribuir decisivamente cuando en 2000 comenzó su Festival Internacional de Títeres en su pueblo, ese al que siempre amaron y nunca renunciaron. Este festival no es, de todos modos, de unos pocos sino de todo Redondela, donde varios de sus colectivos se ensamblaron en Xente Titiriteira dando continuidad a aquel deseo del presidente vecinal Juanjo Amoedo, truncado para él por un accidente cuando iniciaba primeras gestiones. Y así, esta semana Redondela llega a su 24 edición del 15 al 21 de mayo, y como siempre llega con títeres, marionetas, espectáculos en la calle y más de 26 compañías de aquí y de allá.

¿Es Vigo ciudad inclusiva?

Recuerdo que en 2019 Vigo fue una de las cinco ciudades distinguidas por la Comisión Europea y el Foro Europeo de la Discapacidad dentro del certamen Ciudad Accesible. Pues de Vigo, cidade inclusiva e a súa diversidade tratará la charla que, en el ciclo del Instituto de Estudios Vigueses, podéis disfrutar mañana jueves a cargo del médico y psiquiatra, Director Xeral de la Fundación Menela, Cipriano Luis Jiménez Casas. ¿Dónde? Pues en la Escola Municipal de Artes e Oficios, a las 19.30. Cipriano sabe bien de lo que habla.