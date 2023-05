Probablemente no podría ser de otra manera, pero tampoco la ejecución de los fondos Next Generation se ha quedado al margen de la polarización y el ruido que caracteriza hoy el debate público en España. Por eso, me permito hacer cuatro apuntes de observador independiente.

El primero es que España es hoy líder en la ejecución de los fondos en la Unión Europea. Pueden consultar los datos en la sección de “progreso de los pagos” en la web https://www.ngeutracker.org/payments. España y su gobierno están haciendo sus deberes. El segundo es que la Xunta de Galicia se halla en niveles de ejecución superiores a la media autonómica. Según un reciente estudio del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE) publicado esta semana y que acumula los datos hasta finales de 2022, Galicia es séptima en el ranking de las 15 comunidades de régimen común: aparecen seis por delante y ocho por detrás. El gráfico adjunto muestra las posiciones y los porcentajes de ejecución respectivos. El tercero es opinable. Considero que el Gobierno central podría haber descentralizado en mayor medida la capacidad de identificar y financiar iniciativas tractoras, manteniendo todos los controles y exigencias de rentabilidad social en manos del gobierno central. Las comunidades son quienes mejor conocen el tejido productivo y las potencialidades de cada territorio. La idea de los PERTEs autonómicos era buena. El cuarto es que el informe del Consello de Contas publicado hace unas semanas debe ser interpretado por la Xunta de forma constructiva. Porque el Consello es un organismo reputado y porque siempre hay margen de mejora; sobre todo, cuando se trata de programas extraordinarios, que están en curso y son novedosos, como es el NGEU. En definitiva, en España y en Galicia estamos haciendo bien las cosas en perspectiva comparada. Pero podríamos hacerlo incluso mejor.