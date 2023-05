Acaban de escoger la música de Zeltia Montes en su película Vilamor como una de las mejores bandas sonoras originales de todos los tiempos, entre los mejores compositores, sea Morricone, Carpenter... Estaba contento ayer este petinés residente en Vigo, aunque ya tenía antes sobradas razones para estarlo. Director de cine, guionista y productor, es un luchador, un experto en salto de obstáculos que, tras una larga zambullida en la Barcelona cinéfila volvió al final de los 80 a su tierra. Suyos son films como Ilegal, Pradolongo, Vilamor, A Esmorga (un hito en la cinematografía gallega por su taquilla), Sicixia, María Solinha... por no hablar de numerosos cortos o documentales para televisión. Estos días pasea por Galicia la obra del cineasta José Gil. (Foto Augusto Rodríguez)

Un fin de semana entre cómics, chocos y poetas

¡El fin de semana ha llegado! No voy a proponer que dediquemos sus horas al hábito de la meditación alcohólica como no pocos tienen por costumbre, ni a la idiocia de enredarse ante la pantalla en redes salpicadas de idiotas, ni al fervor de los libros los pocos que lean, ni siquiera al lío ese del poliamor y la coyunda. Y es que tenemos el week end poblado de placenteras propuestas. A ver si no con la Festa do Choco de Redondela, tan contenta que está con ella la alcaldesa Digna Rivas; o la Brincadeira en Bouzas con 120 puestos de artesanía y gastronomía; o la antesala de los maios hoy en el Berbés, o la Banda á Feira que lleva el mundo del cómic a las calles del Calvario y trae allí este fin de semana a Canales, Miguel Anxo Prado, Teresa Valero, Ruiz...

¿Más? Pues aún más

O ese centenario de Carlos Oroza por el que se inaugura hoy una exposición en A Laxe a las 10 de la mañana y el dúo Cinta Adhesiva (la poeta Silvia Penas y el músico J. Andrés Tejada) actúa a las 19 en la sede de la asociación Évame Oroza, esa antigua Casa de la Collona de la Herrería viguesa (c/ Subida a Costa, 5) en la que perdieron su pudor no poco vigueses antañones; o en Porriño, la preinauguración de la XX edición del Festival de Cine de Cans con la inauguración de una exposición de collages del escritor Diego Giráldez a las 20.00 horas en el salón del Círculo Recreativo Cultural y, justo después, a las 21.00 horas, en el propio Círculo, un concierto de Eladio Santos que, acompañado de Andrés Cunha, presentará su nuevo proyecto “Ronsel” en el que hace una revisión de su repertorio y versión de clásicos.

Diego Giráldez, cuidado, no es Diego de Giráldez

No sabía uno que el escritor porriñés Diego Giráldez, al que le conocíamos el vicio de la literatura, tuviera también otras voluptuosidades del alma como la pintura o, más concretamente, el collage. Cierto es que estudió Historia del Arte pero hasta hoy no había perdido el pudor y se estrena con la exposición antes citada en Porriño. A ver ahora que también es pintor, si no lo confundimos con Diego de Giráldez, que habita en Vigo. Menos mal que le ha antecedido con un “de” a su apellido; sabe Dios por donde muestra su última obra, con esa costumbre suya de recorrer las tierras de España a trote lento.