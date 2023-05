Hoy todo va de mujer en esta sección, así que meto contraste masculino en la foto. El otro día os dimos foto de los veteranos del Sárdoma, ayer hablamos del equipo patriarca del futbito vigués y hoy os hablamos de un supergoleador. Os traemos hoy a Costas Ferreira porque superó a finales de abril en el partido de este club contra el Teis los cien goles en el campeonato de Liga, sumando 103 en esas fechas, cuando faltaban tres jornadas que están a punto de agotarse ahora. Ahí veis al campeón, portando ufano, en medio, uno de los ceros del número 100.

¡Que viene, que viene, que viene La Negra!

¡Que viene, que viene, que viene La Negra! Hoy me desperté con La Negra, oyendo su música con tintes de jazz, soul, funk, pasando por la samba, el reggae, el rock y el blues. La Negra es la viguesa Carolina Cid Felpeto residente en Londres que, tras presentar su disco de lanzamiento en aquella ciudad, lo presenta en Vigo y en la sala Radar el próximo viernes a las 21. La Negra vuelve a su ciudad pisando fuerte con Impossible Only Costs a Bit More.y con ella aquí Paulo Silva, baterista, Paco Dicenta bajista y Arturo Rúa, pianista. ¡No lo perdáis si os gusta la calidad! Entradas en https://www.lanegramusic.com/.

¡María Rivas, cariño, qué atelier el tuyo!

La Negra actúa el viernes en Vigo y a mí me hubiera gustado llamarle “mi negra” a la viguesa María Rivas pero nunca pude. Conozco a María desde que estuvo al frente en los 80 de Can Can, tienda de luz y color textil, luego se marchó a dirigir el departamento de diseño de Purificación García en Ourense 20 años, por fin volvió a Vigo y, como no puede estar quieta, descansó de más de 40 años en el mundo de la moda y abrió Colmado 48, un ultramarinos de estilo minimalista francés en el 48 de Rosalía de Castro. ¡Ah, pero empezó a bullir y rebullir otra vez el textil en las entretelas de su cuerpo serrano! Abrió este año un atelier en República Argentina, 27 en cuya puerta reza su teléfono: 678074045. Ropa para mujer a medida que ella diseña, una especie de asesoría de imagen. En realidad, tras 42 años de curre, lo que hace es convertir su profesión en su hobby, eliminando las prisas, entre tejidos naturales y moda sostenible, ¡Y también alquila, es que no para mi negra María Rivas!

Lo que yo te diga, Carmen la de Albo

Yo no soy de Facebook, ni menos de Twitter, ni siquiera de blogs aunque sé cuánta riqueza de conocimientos o sentimientos hay en muchos de ellos pero si tuviera que seguir uno elegiría de cocina y, en tal tesitura, el de mi querida Carmen Albo, Guisándome la vida. Me acabo de enterar con un mes de retraso de la denuncia valiente que hizo sobre tongo en la selección de candidatos de Masterchef que ella –y otras– sufrieron en sus carnes de opositoras. ¡Buf, vaya marrón en la memoria! Pero Carmen, cariño nuestro, con ese blog pionero entre pucheros, con ese espíritu de lucha tuyo, esos saberes culinarios que te adornan, esos ojos siempre luminosos, esa sonrisa perenne en tu boca y esas palabras tuyas llenas de ánimo, alegría y sobradas de afecto, ¿para qué quieres tú un Masterchef de esos? ¡Que vengan ellos a Vigo y a tu blog si quieren, pringados!

Y a leer en el Vitruvia con Mariola Guisasola

Mi caro amigo Javier Ferreiro, el del café Vitruvia, un ser poseído por el ángel de la música y ahora por el demonio de la literatura con esos brillosos escritos suyos que llegan por wassap, me lo sopló hace días. Se inaugura un club de lectura en esa culta cafetería suya de la Plaza de Compostela y una mujer, la profesora de Literatura Española María Guisasola, lo conduce (inscripción whatsapp 619422000). Como me dice Javier “el vitruvio”, una forma de enriquecer nuestra pasión por la literatura con la experiencia de compartir esa lectura con otros aficionadas a los libros. ¡Apuntáos, aunque no os vaya la vida en ellos!