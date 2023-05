Anacleto asegura que, si él fuera vosotros, se pensaría muy mucho por quién apostar cara al 28/M, porque según los últimos trakings que le han soplado sus fuentes narran una historia diferente a la oficiosa. Esta apunta a pocas sorpresas en las alcaldías ciudadanas y villas medias –por aquello de los pactos PSOE-BNG, aunque ya se verá el orden– pero los números apuntan la probabilidad de otras opciones. Vigo aparte, claro: el tío Abel baja, pero poco. ¿Eh...?

En Ferrol sí que es verdad que el PPdeG apunta alto, pero el PSdeG no tira la toalla a pesar de las circunstancias. Y en Lugo habrá que esperar hasta el último minuto no sólo para decidir el duelo a dos, sino para ver quién es el tercero. Porque éste, además de dar tabaco, puede otorgar nada menos que la alcaldía y la Diputación. Pero que conste que todo esto es fruto de los datos son los últimos que aportan –incluidos los más tóxicos– las fontanerías de varios partidos. Ojito...

Especial atención, fratres, a Pontevedra city, donde el BNG se relame con la idea de proclamarla villa y corte sustituyendo a Allariz. Por lo que le cuentan a avecilla, el candidato del PSdeG-PSOE allí, que es Iván Puentes y ya sabe lo que es una silla gestatoria local, se está comiendo con patatas no sólo las esperanzas del PP, sino la convicción nacionata de que Lores ganará con la absoluta por primera vez. El educador le da caña como si no hubiera un mañana. Uyuyuy...

Lo malo para Iván es que no ha nacido en la kapital o sus cercanías, “detalle” que allí siempre es un handicap. Y lo peor es que sí, existe el mañana, y si no logra más votos que Eme A tendrá que hacer lo que el PSOE hace desde hace mucho, cuando era un partido fuerte allí y López de Guereñu su paladín. O sea, ver, oír, callar, votar y cobrar, aunque a Puentes esto último no le haga falta porque tiene su sueldo como profesor. Pero que conste: valer, vale. ¿Capisci?