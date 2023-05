¿Qué haces tú para salir de la brecha?

Hay una cita popular que versa más o menos así: “Se puede llevar a un caballo al abrevadero, pero no se puede beber por él”.

Hoy voy a ser políticamente incorrecto. Si bien en algún artículo he criticado la ausencia de la atención personalizada en las ventanillas para muchas personas cuando por algún motivo lo necesitan, hoy voy a hacer apología a favor de que, conocer y usar mínimamente las tecnologías no tiene edad. Claro está, si uno quiere, como en el refrán del caballo.

No me refiero a que todos los ciudadanos de a pie se conviertan de repente en expertos digitales. Pero sí que mínimamente se interesen por vivir en la época que les ha tocado, con las facilidades básicas que se ponen a su alcance. Sobre todo, teniendo en cuenta que se suele acceder desde un aparato portátil y ergonómico tan popularizado como el smartphone. Sí, ese “trebello” denominado comúnmente móvil o celular que en sus modelos más básicos permite tantas posibilidades y que, aunque muchos le tengan respeto, cada vez está más integrado en nuestras vidas de modo que para su uso no suele importar la cronología de los individuos. Para muestra, sabemos que cada vez son más las personas que tienen a mano y activo el Whatsapp para hablar con sus hijos, nietos, cuñados, nueras, hermanos y colegas, o utilizar alguna app del tipo Tinder para localizar posibles novios o novietas. Lo de instalar la app del banco ya es otro cantar. Entiendo que muchas personas sean reacias a hacerlo porque, como expliqué en un artículo anterior sobre las cautelas de los viejos en este sentido, creo que tienen todo el soporte argumental para no utilizar un servicio on line de estas características, pues si los hackers entran como “perico por su casa” en las cuentas de los principales magnates e instituciones de toda la esfera terrestre, ¿qué protección puede tener un paisano de a pie? Pues eso, que con la pensión y los ahorros no se juega. ¡Faltaría más!

Más allá de ese tipo de cautela y prevención a la instalación de apps donde se juegan “os cartiños”, el problema de la famosa brecha etaria, es decir el mainstream del “esto ya no es para mí”, aunque en muchos casos surja de forma endógena, viene a veces promocionado de forma exógena a través de anuncios del tipo: “Se pone en marcha un teléfono específico con atención personalizada para mayores de 65”, o “Los mayores de 65 años tienen prioridad en la solicitud de citas”. En estas acciones de discriminación positiva la selección de los agraciados se hace únicamente en función su edad cronológica sin tener en cuenta la biológica, la social, la actitudinal o simplemente la gravedad, especificidad o complejidad del problema a consultar. Es decir, la cata se lleva a cabo únicamente en función de la fecha de nacimiento que marca el DNI. ¿Por qué a los mayores de 65? ¿No podría ser para cualquier ser humano que tenga problemas conectar con algún servicio, sin señalar un rango de edad específico?

Estoy encaminando la recta a los 71 años y por suerte, dado mi estado físico-cognitivo en el momento de escribir este artículo, no considero que forme parte de ese grupo que señala la oferta, pero sí veo a gente mucho más joven con esa necesidad, y es que la homogeneización de las de personas considerándolas incompetentes únicamente por cronología es edadista.

Pero lo más terrible que llevan asociadas este tipo de propuestas es que nos muestran un camino cuando menos nada halagüeño. Es decir, la posibilidad de que los seres humanos pasamos a ser incompetentes para realizar gestiones analógicas y sobre todo digitales a partir de los sesenta y cinco. Y esta imagen se bombardea desde las administraciones de todo signo y color político y desde los propios medios de comunicación a través de textos cargados de edadismo y proteccionismo, así como de un rosario de propuestas gráficas que presentan viejos con bastón o pasando el día delante de una obra. Todas estas conceptualizaciones estigmatizan a las personas mayores colocándolas ante los ojos de los demás en una especie de mundo de Yupi. En un escenario de apartheid donde parece que a la gente provecta hay que facilitarle todo porque no se entera de nada.

Lo malo es que este mensaje, a veces directo y otras subliminal, cala en muchos jóvenes en los que se perpetúa una especie visión de inutilidad asociada a la vejez cuando no de confrontación a la vista de esas propuestas de discriminación positiva dirigida exclusivamente a la concesión de privilegios a la gente provecta. También hace mella en bastantes mayores, por suerte cada vez en menos, que se dejan ir en el machito dando por finiquitada su vida intelectual activa y se dedican a vegetar esperando que todo le venga hecho y solucionado. A Dios gracias la cosa está cambiando, pues como diría mi madre: “en esta vida todo viene a bien”. En cualquier caso, podemos decir que este tipo de mensajes y acciones de discriminaciones positivas dirigidas a los mayores rondan el edadismo, pues lo que presuponen en su articulación es que somos un poco inútiles, tenemos mermadas nuestras capacidades intelectuales y por ello, es necesario que la sociedad nos dispense un trato proteccionista casi infantil.

Lo relatado me lleva a entonar el mea culpa, pues mucha la tenemos nosotros mismos, los viejos, al asumir sin crítica alguna los distintos privilegios que nos ofertan con la finalidad de paliar nuestra supuesta incompetencia. Y claro, no nos revelamos, porque así nos va bien en el machito. Es fenómeno que nos hagan las cosas, nos faciliten las gestiones, los horarios, los servicios etc., pero una cosa es que suceda para casos en los que haya una justificación física o cognitiva que impida a una persona un desarrollo normal de su actividad y otra aprovechar el ser una especie de dependiente funcional virtual, simplemente por tener únicamente una edad cronológica determinada pero sin ninguna discapacidad asociada que condicione la actividad de esa persona y que tal como sucede en el caso citado, la cota se ponga para todos los seres humanos a partir de los 65 de años.

No estoy sugiriendo que de repente las personas que no han tenido acceso hasta ahora a las tecnologías sean viejas, jóvenes o maduras, se conviertan de repente en Steve Jobs. Pero de ahí a manejar además del Whatsapp cuatro aplicaciones que le faciliten a uno la vida, tales como la salud o el transporte hay todo un trayecto que, cualquier ser humano, puede aprender con un mínimo esfuerzo. Si, digo conscientemente “cualquier ser humano”, porque cada uno tiene su propia curva de aprendizaje para adquirir competencias básicas, algo que le viene de serie, sin tener que llegar a ser un erudito en las diferentes disciplinas que acomete en la vida tales como: sacar el carnet de conducir, bailar, hacer operaciones matemáticas, o tocar un instrumento. Es decir, disponer de unos mínimos de subsistencia. Pues eso es de lo que se trata con el aprendizaje.y el uso de las operaciones asociadas al mundo digital a través del móvil. Así que ya sabes, valórate de una vez y deja el tema de la edad para disfrutarla. Si con setenta años eres capaz de manejar una desbrozadora, el taladro, la motosierra o incluso un tractor, ¿cómo te va a imponer esa carallada digital que viene en un aparato que cabe en la palma de la mano?.

Como todo en la vida, una persona necesitará más sesiones para hacerse con el chollo y otra menos, pero al final todos podrán manejar con más o menos pericia el “trebello”. Por ello, me enerva esa apatía etaria al aprendizaje de cosas básicas que permiten a los individuos vivir de forma más independiente en el siglo XXI.

Si eres viejo, joven o intermedio y no tienes una disfunción cognitiva que te lo impida, pero no quieres aprender a funcionar y disfrutar con las cosas más normales del “trebello” que tienes a mano y con él qué andas todo o día liado en el Whatsapp. No me vengas con historias. Ni brecha digital ni leches, lo que tienes es un morro que te lo pisas.

http://www.xaimefandino.com