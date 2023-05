Ahora resulta que lo que había comenzado por un desmesurado exceso de velocidad se está convirtiendo en una intriga palaciega sobre el destino del viaje de Baltar. Ya son más los que se preguntan a dónde iba el presidente de la Diputación de Ourense que los que le recriminan el enorme riesgo que corría y hacía correr a otros.

Y la verdad es que Baltar tiene toda la razón en no desvelar donde durmió, porque solo a él le pertenece dicha información y a los demás sólo nos importa por qué un político va en un coche oficial un domingo a 215 kilómetros por hora.

Lo malo es que para no dar explicaciones cuando te pillan durmiendo en un sitio que no debes dormir los españoles han inventado la frase “esto no es lo que parece”, y no importa lo difícil que sea de explicar dicha situación que esa frase diluye la necesidad de dar explicaciones alternativas y comprometedoras, lo mismo refiera el espacio político que el de la vida personal.

Baltar se ha marcado un “esto no es lo que parece” sin necesidad, porque no parecía nada, y sólo empieza a parecer algo, aunque no sé lo qué, en su construcción de un relato lleno de lagunas que no tiene más interés que el hecho de que parezca que oculta algo.

Para lo que no sirve la expresión “esto no es lo que parece” es para soltársela a la guardia civil cuando te da el alto a 215 por hora, porque sí “es lo que parece”, exactamente lo que marca el radar, y lo que parece no se improvisa, no es un despiste y no ocurre por casualidad.

Para que te cojan a 215 hay que estar acostumbrado a conducir a velocidades parecidas; nadie pasa directamente del 120 al 215 en un despiste, necesita habituación y pérdida del vértigo que empieza a notarse cuando pones el coche a 150, 160,…

Eso es sólo lo que parece, ¡una burrada! cuyo protagonista es un cargo elegido por otros cargos políticos y responsable de que se cumpla la ley. Y aunque no creo ya que los políticos tengan que ser ejemplares, sí sigo creyendo que tienen la obligación de ser responsables, y dar muestras de responsabilidad en sus acciones públicas.

Lo que ocurre es que cuando alguien traspasa los límites de la ley rebasa la esfera de la privacidad y entra en la esfera pública, siempre. No importa si lo hace dentro de su casa o de su coche, o si cree que su comportamiento sólo le atañe a él o a ella, cuando rebasas la ley te sales de tu espacio de seguridad privada.

El de Baltar es el silencio de los que esperan a que pare de llover, de los que saben que no se va a marchar, que nadie le va a exigir que se vaya y que, por lo tanto sólo tiene que abrir el paraguas y esperar a que deje de llover. Y todos callan; los mismos que se quejan de esos jóvenes locos que conducen a velocidades de vértigo en las madrugadas del domingo, los mismos que votan por reducir las velocidades pero, al mismo tiempo, creen que saltarse el límite de velocidad es normal, porque todos lo hacemos alguna vez, y no es lo que parece.

*Profesora de Ciencia Política y Administración. Equipo de Investigacións Políticas Universidade de Santiago