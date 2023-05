Inteligencia artificial: ¿Pesimismo exagerado?

El despliegue de la inteligencia artificial es uno de los vectores de cambio profundo que se está produciendo y que ganará peso en los próximos años. Contamos en Galicia con grandes especialistas en el área (Senén Barro, Amparo Alonso…) y, sin duda, es su opinión la que debemos atender en primer lugar. Dicho esto, mi percepción es que las lecturas negativas y los temores están sobrerrepresentados en conversaciones privadas y públicas. Domina el pesimismo. Creo que nos falta perspectiva.

Sin duda, la inteligencia artificial agita el tablero y plantea desafíos nuevos. Pero también oportunidades extraordinarias. De lo que se trata es de hacer lo que la humanidad ha hecho otras veces en el pasado. Gestionar los riesgos, adaptarse y aprovechar las posibilidades. Algunos ejemplos.

Es inquietante la capacidad de las herramientas de la inteligencia artificial para inventar imágenes, vídeos o diálogos. La solución: apostar por los medios de comunicación serios y contrastados a la hora de informarse. Si las redes sociales nunca han sido una fuente de gran veracidad, es muy probable que las llamadas “fake news” y la manipulación vayan a aumentar por esas nuevas tecnologías. La solución es la misma que aplicamos en el ámbito alimentario o en otros muchos: no nos alimentamos de cualquier cosa, existen protocolos y certificaciones, controles sanitarios y multas y sanciones a quien incumple. Un ecosistema de medios de comunicación de calidad, muy exigente en la verificación de las informaciones que divulgan los medios integrados en él es clave para que se mantenga un debate público de calidad y sano, lo que a su vez es condición para el buen funcionamiento del sistema democrático. Enseñemos a nuestros hijos que, para estar bien informados, deben leer buenos periódicos, escuchar programas de radio serios y ver televisión veraz. Y expliquémosles que para eso hay que estar dispuestos a pagar y a sostener financieramente ese ecosistema entre todos.

El sistema educativo tiene que adaptarse a la existencia de esas herramientas de la IA. Como lo hicimos con la llegada de las calculadoras o los ordenadores. No niego que la adaptación va a costar mucho y no es evidente cómo hacerlo en todas las áreas y niveles de estudio. Pero con esfuerzo será posible. Reforcemos el aprendizaje de las habilidades en las que la IA no es capaz de competir con nosotros y adaptemos metodologías y objetivos docentes a las posibilidades que esta ofrece.

Y acabo refiriéndome al mercado de trabajo. La IA va a hacer mucho más productivas numerosas profesiones y oficios. Aprendamos a beneficiarnos de ello como lo hemos hecho con los ordenadores, por ejemplo. La productividad de muchos de nosotros es hoy muy superior a la de hace 25 años gracias a un uso intensivo de ellos. Y más productividad significa, por ejemplo, la posibilidad de dedicarle más tiempo a nuestros pacientes, a nuestros estudiantes o a nuestros clientes para darles una mejor atención al mismo coste. En la primera mitad de los años ochenta, cerca del 40% de la población activa en Galicia trabajaba en el campo o en la pesca. Hoy el sector primario produce más y mejor ocupando a un séptimo de ese porcentaje trabajadores. Y creo que a nadie le gustaría volver a la Galicia de 1983 (con su edad actual, claro).

Seamos inteligentes. Adaptémonos, desactivemos riesgos y amenazas y aprovechemos las oportunidades.