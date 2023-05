Acostumbrados a las solemnes declaraciones de principios, a los grandilocuentes compromisos, la mayoría de los cuales suelen quedarse en nada o en poca cosa, como si fuesen deslumbrantes fuegos de artificio que duran apenas unos instantes, los ciudadanos ya sabemos que en las proclamas de nuestros gobernantes del dicho al hecho hay un trecho demasiado largo. Este fenómeno que se extiende a todos los ámbitos de la gestión es particularmente lacerante, en el caso de Vigo, en la investigación marina. Aquí el saldo entre lo prometido y lo realizado es muy negativo.

Como los lectores de FARO sabrán, el Instituto Oceanográfico se ha convertido en los últimos tiempos en el último ejemplo de la penosa situación de una institución que teóricamente es una de las joyas de la corona de la investigación marina. De forma pertinaz, hemos venido denunciando el lamentable estado de sus instalaciones, un deterioro que ha obligado a trasladar laboratorios, a trabajar en el salón de actos, a advertir a los científicos de los peligros de posibles fugas de gas e incluso a diseñar un plan de evacuación en el caso de que la situación se complique aún más.

Curiosamente pese a las incontestables informaciones de FARO, tanto desde los responsables del centro situado en Cabo Estai como desde el Ministerio de Ciencia han optado por una tan absurda como infantil política de comunicación: primero silencio y cuerpo a tierra, a ver si la tormenta escampaba; después, minimizar un deterioro que se resolvería con pequeñas actuaciones; y finalmente, asumiendo que la ola del escándalo era demasiado grande y su reacción impresentable, anunciar una revisión a fondo del inmueble y prometer una actuación estructural, cercana a los diez millones.

Desde FARO estaremos muy vigilantes a ver qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace en este centro investigador. Pero mientras tanto conviene dejar constancia del ejemplo del IEO como un menosprecio que se extiende a todo al ámbito investigador.

"El vergonzoso deterioro del Oceanográfico se suma al incomprensible sueño eterno que vive el traslado parcial de Investigaciones Marinas a los antiguos terrenos de la ETEA"

Es irrebatible que Vigo y toda su gran área de influencia constituyen el epicentro de la actividad vinculada al mar de la península. Con un puerto líder en España, una industria pesquera sin igual –los datos de negocio que acabamos de conocer de Profand, al borde de los mil millones, son solo el último ejemplo de ese formidable músculo–, con dos centros de investigadores de primer nivel –Oceanográfico e Investigaciones Marinas–, con decenas de empresas vinculadas al sector, con equipos científicos vinculados a la UVigo; con nuestros astilleros volcados ya en la construcción de los más modernos oceanográficos... Nadie puede ofrecer una propuesta mejor.

Y pese a ello el tratamiento que se recibe es claramente deficitario. La decisión del Gobierno de ubicar en Cantabria la sede del IEO responsable de Pesca es intolerable. Y la justificación ministerial de que en Santander vive su actual responsable, una broma de pésimo gusto.

Lo más sorprendente, por no decir decepcionante, de todo ello es el absoluto silencio tanto de los responsables de los centros investigadores de Vigo como del conjunto de la llamada comunidad científica. Esa suerte de omertá no les exime de responsabilidad; al contrario, les convierte en cómplices. Decepciona ver cómo esos mismos investigadores que se movilizaron en su día para exigir –una demanda por otra parte justa que desde FARO respaldamos– mejores condiciones laborales y salariales, callan ahora cuando se trata de reivindicar unos espacios dignos en los que poder hacer su trabajo. Parece evidente que su grado de compromiso es manifiestamente mejorable. Y, aislados en una cápsula de confort, su capacidad de denuncia resulta demasiado particular.

El declive del IEO se suma al incomprensible sueño eterno que vive el traslado parcial del Instituto de Investigaciones Marinas ubicado en Bouzas a terrenos de la antigua ETEA. Se trata de una iniciativa lanzada hace dos décadas que todavía está en una fase de incertidumbre. Conocido el pasado marzo el proyecto ganador del concurso de ideas, todavía falta un mundo para que se haga realidad, sobre todo si se mantiene el presupuesto inicial –menos de veinte millones–, a todas luces exiguo. Nadie a estas alturas es capaz de ponerle fecha a una actuación que se vendió como estratégica para potenciar nuestro talento investigador, una comunidad que deberá seguir intentando hacer la ciencia del siglo XXI en instalaciones de hace medio siglo.

A la vista de los hechos, no es de extrañar que la opinión pública ponga cara de incredulidad cuando desde los poderes públicos se insista en declarar a Vigo y su área como la capital de la ciencia marina europea. Las administraciones públicas –y no solo la estatal– deben desterrar declaraciones de esta naturaleza y mostrar de una vez, con acciones, cifras y hechos, blanco sobre negro, que su compromiso es real. Se ha perdido demasiado tiempo en juegos de palabras. Basta ya de una política científica propia de trileros.

FARO no renunciará nunca a exigir lo que consideramos de justicia. Nuestro empeño no tiene fecha de caducidad. Y en esta tarea de demanda permanente resultaría imprescindible que nuestros científicos saliesen de sus laboratorios, de sus burbujas profesionales, y se pusiesen al frente de una batalla crucial, cuya victoria les tendrá a ellos como los primeros y principales beneficiarios.

