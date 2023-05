O presente ano comezou mal para a canción galega co pasamento de Moncho Díaz, integrante que foi de Fuxan os Ventos ata o seu derradeiro alento o pasado 17 de febreiro. Varios días despois o grupo publicou nas redes a canción Eu en ti, poema de Celso Emilio Ferreiro musicado por Xoán Fuertes. Foi a homenaxe póstuma a Moncho, tan merecida como acaída en tan fermosa composición. E coincidindo con tan triste nova, inaugurouse en Santiago a exposición Fuxan os Ventos 50 anos de historia 1972 - 2022, que xa comezara a súa andaina o ano pasado en Lugo, como procede por ser a cidade da muralla a que tivo o privilexio de ver xermolar o grupo, antes de ter a toda Galicia como auditorio, segundo afirmación atinada do músico Miguel Lustres, que foi un dos moitos participantes no grande espectáculo Terra de soños - 2008 - , protagonizado pola propia formación.

A exposición está previsto que chegue a Vigo contra finais do presente ano, e dela dá boa mostra a publicación complementaria que editou o Consello da Cultura Galega, localizable na súa versión dixital (consellodacultura.gal / publicacións / obras impresas e dixitais), e na que varios autores escribimos unhas páxinas coa intención de mellor contextualizar a achega de Fuxan os Ventos á nosa cultura; por exemplo, Sabela Fraga, comisaria da exposición, encabezou a súa colaboración co elocuente título Desocupar o silencio. 5O anos son moitos para poder resumir nun catálogo: nas súas páxinas podemos visualizar documentos que nos retrotraen a épocas pasadas, como autorizacións para cantar algunhas cancións despois de pasar o visto e prace da censura; correspondencia epistolar establecida entre integrantes do grupo cos poetas Marica Campo, Darío Xohán Cabana e Manuel María; fotografías como a dunha actuación de Fuxan ... no Colexio Xesuítas da nosa cidade en 1977, así como outras máis recentes feitas por Xoán Piñón e que mostran a faciana máis moderna da formación.

Coincidindo coa publicación do catálogo, editouse un libro escrito por Mero Iglesias, integrante de Fuxan … desde o seus inicios ata 1983. O autor advirte ao comezo que non pretendeu escribir un relato verdadeiro e contra o final asume que a persoa lectora faga uso da súa liberdade para dar coas súas propias conclusións. E son de agradecer tanto o comezo coma o remate do relato, pois así queda claro o criterio subxectivo que guía as súas páxinas: 50 Aniversario Fuxan os Ventos? Quixo o paxaro pousar na póla o seu chío - Galaxia - . A súa escrita serviría de terapia ao autor pero non tanto para clarificar a historia deste grupo na música galega, pois Mero sitúa o lindeiro cando hai exactamente 40 anos causaron baixa tanto El mesmo como Mini Rivas, descontentos como quedaron ambos - seica - por reconducir a dinámica colectiva cara un criterio comercial. Ou sexa que establece desde entón un antes e un despois. Tanto, que no relato Mero afirma que superada aquela encrucillada non houbo nada, pois como parte integrante que foi e deixou de ser, establece unha dicotomía entre grupo auténtico versus desfigurado. E neste exercicio de desmemoria elude a presenza de Fuxan os Ventos en acontecementos que si están recollidos no catálogo, coma o Festival Galiza a José Afonso celebrado en Castrelos en 1985, editado posteriormente en disco e que situou á nosa cidade no epicentro peninsular ibérico. Por aquel entón os dous escindidos xa formaran o grupo A Quenlla, que pola súa parte tamén padecería posteriormente a súa propia escisión, inda que Mero non detalle as razóns polas que Mini deixaría de ser o seu compañeiro. No seu relato afirma a validez de Fuxan… dos primeiros once anos, para pasar de puntillas polo longo período que veu despois e que sumaron en total 50 anos o pasado 2022. Pero tal criterio non lle impide encabezar o libro co rótulo de 50 aniversario, que está claro queda incompleto por máis páxinas que poidamos ler - 225 en total - e malia a abondosa documentación que reproduce.

Que aconteceu para tal desmarque? Que comezado o incipiente período democrático, algúns cantores asumiron que xa non eran os únicos mensaxeiros das reivindicacións populares e a política xa tería dinámica de seu para ese cometido, tal como estamos a comprobar, e sobre tal controversia podemos ler nalgunha páxina do libro.

Ao tempo, os exintegrantes de Fuxan… asumían a súa pertenza pasada á formación matriz e mesmo gañaron un xuízo polo presunto uso ilegal do nome do seu antigo grupo como marca da que procedían. Si asumiron coa súa marcha a decisión colectiva de continuaren os que quedaron co nome rexistrado, votada democráticamente. Daquela, Fuxan… podería seguir como de feito seguiu, con algún cambio artístico como un maior coidado nos arranxos das cancións, pero o disidente Mero non acabou de asumir a súa condición de tal. Dubidoso razoamento que provoca confusión no lector, e máis cando mostra as súas desavinzas co decisivo Xesús Mato, crego que tanto pulou pola creación do grupo e home de obrigada referencia cando se trate del.

Mero acompaña o seu relato con abondosas cavilacións sobre aquela ruptura e deixa para a posteridade algunhas outras, que á marxe do devir do propio grupo, poden ser de utilidade a calquera afeccionado. Por exemplo, cando trata da súa relación cun estudoso da canción de autor coma Fernando González Lucini, que foi un pioneiro en contextualizar nas aulas a música popular, a medio de imaxes de espazos, persoas e costumes. Partindo do seu exemplo, Mero chega a razoar que a escoita da música, en xeral, vai conformando no seu receptor sensacións fugaces en tanto que non repetíbeis. Persoalmente, creo que estas son as páxinas máis lúcidas do libro, porque o resto delas están guiadas por un criterio parcial, subxectivo, que pouco contribúe a unha valoración acaída de Fuxan os Ventos como grupo moi arraigado que é na sociedade galega.

*Crítico musical. Membro da Asociación Cultural Pertenza