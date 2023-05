Lo malo de esta foto es que seguro que os sorprende. Y es que nadie imagina hoy a un niño leyendo sino absorbido por pantallas y metido en estúpidos seguimientos. Lo bueno es que al menos hemos sorprendido a uno y no es un montaje sino que el mozalbete vigués Darío Herrero fue sorprendido de esta guisa por su abuelo, David Reboredo, leyendo atentamente en su casa nuestro periódico, que el abu compra a diario. David disimuló su presencia tras una cortina, sacó su móvil y quiso perpetuar en un rápido movimiento este encuentro infantil con la prensa. Ahora que la Inteligencia Artificial puede engañar a todos, ahora que las redes carecen de toda fiabilidad y se inventan noticias, bien vendría volver a los periódicos y las firmas de confianza de siempre. (Foto: David Reboredo)

Andan muy cabreados los del turno de oficio

Andan cabreados lo abogados vigueses del turno de oficio, que deben ser unos 600 (400 los de atención al detenido), tan cabreados que por vez primera en su historia, siendo autónomos y por eso con tendencia a ir cada cual por su lado, participaron masivamente en la manifestación que organizaron en la ciudad el 27 de abril, y ayer mismo tuvieron asamblea aunque aún no sabemos qué decidieron. Con gente como Manuel García Álvarez, María Teresa Franco, Nuria Cachafeiro, Josefina Barros, María Jesús Martínez, Noemí Muleiro, Álvaro Martínez... delegados para mover el tinglado, se manifiestan hartos y quieren hacer visible la disconformidad con la situación actual que sufren en la atención a la Justicia gratuita, que a ellos les parece que está funcionando en la atención a las personas a tanta velocidad como la Sanidad con sus pacientes. “Esa justicia se encuentra actualmente deteriorada con respecto a los abogados, vilipendiada y maltratada”, dicen ellos, y no solo en el aspecto económico, con retribuciones escasas y ridículas. Pues con tanta huelga en la Administración de Justicia, letrados, y hasta jueces, como a los abogados del turno de oficio les dé por hacer lo mismo la tenemos bien montada en la Justicia viguesa.

Félix Bello aborda los dos estilos de Santa Teresa

Hace tiempo que no traemos aquí a Félix Bello, de cuyos libros hemos hablado más de una vez, el último El alemán de Leirín, adelantándose a toda esa cinefilia que ha tenido como objeto el crimen en ese pueblo, como la premiada As Bestas. Bello es si no recuerdo mal especialista en Bécker y creo recordar que en Baroja, pero ahora nos trae como filólogo y doctor en Literatura Española más de 600 páginas con otro de sus personajes admirados e investigados por él largos años: Santa Teresa. En la editorial Verbum en la calle está ya Los dos estilos de Santa Teresa, que es un trabajo de mucho fondo, rompiendo tópicos, sobre el escribir llano pero también el más difícil o conceptista que están en las obras de la santa que andaba entre fogones. Ya sabéis los teresianos: un libro nuevo a vuestra disposición sobre escritos de tanta santidad. Y hablando de estilos, a mí me impresionó hace años su Impresiones y estampas de los campos y del mar, un libro de muy difícil ejecución sobre sus descripciones de la naturaleza. De alto estilo literario con las ilustraciones de Rosa Elvira Caamaño.