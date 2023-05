Sinalámolo ben nestas mesmas páxinas non hai aínda moito tempo: avisounos Séneca de que un non ama a súa terra nativa polos moitos quilómetros cadrados que esta poida dispoñer (como tampouco estima o seu idioma polos moitos millóns que o veñan falar,), senón, simplemente, porque se trata da nosa (do noso). Da súa parte, advertiunos Umberto Eco respecto da –interesada– prevalencia de Xénese 11 sobre Xénese 10, e de aí a construción do mito infeliz de Babel. Porén, para o grande escritor italiano, a heteroxeneidade –que non a confusión– das linguas aparece como un fenómeno, alén de natural, socialmente positivo. Ao cabo, e coma elas, a verdade tamén é múltiple mentres a gran metira consiste, pola contra, en considerala única, perfecta e definitiva.

Pois ben; velaí que nestes tempos revoltos que nos toca habitar, volven –en realidade, nunca deixaron de facelo– os propagandistas de “la lengua común” non só arredor dos méritos desta (que non cabe discutir, por máis que todas as falas serven para intercomunicarnos) senón aínda en relación a uns (supostos) efectos taumatúrxicos sobre aquelas poboacións nas que foi irradiar. Trátase, daquela, de algo así como de que os habitantes da Galia –de non mediar a conquista de Xulio César e mais a chegada do latín– permanecerían, todos eles, irrermediablemente mudos/as per omnia saecula saeculorum; menos mal que Astérix, Obélix e compañía xa se encargaron de desmentir como lle cómpre semellante andrómena.

Pola parte que nos toca máis próxima, acontece asemade que un certo número deses moi espelidos arautos andan a proclamar aínda –así desde as ondas radiofónicas como en medios dixitais e prensa de papel– que, en efecto, a unidade de España alicerza sobre a referida “lengua común” que se foi espallar lixeira, seica, por todo o conxunto peninsular xa desde o século XIV, aí é nada! En fin, en plena epifanía da filoloxía cor de rosa, velaí que un tuit procedente da RAE declara que en castelán/español é xusto e necesario escribirmos sempre “Sanjenjo”, deixando “Sanxenxo” soamente para aqueles documentos oficiais, “generados por la Administración”. Polo visto, trátase dunha forma “tradicional” que, colixo, tamén apunta á xeira medieval. Pero non.

“É que para sentirnos, acaso, bos españois, temos que admitir que habitamos en Sanjenjo?”

Viñen a este mundo en Betanzos, no ano 1956. Vale; OK Mackey: alguén podería apoñer que iso resulta, ás claras, a citada Idade Media. Mais deixando por un momento as brincadeiras, coido ben que calquera que nacese nesa mesma cidade –unha das sete capitais do antigo reino de noso–, ou que tal lle fose acontecer, poño por caso, en Viveiro, Monforte de Lemos, Lalín, Cangas… en datas veciñas á miña (e xa non digamos se a nacenza tivo lugar nunha entidade de poboación aínda menor), pode constatar que, nesa xeira, “la lengua común” estaba moi lonxe de acadar, xustamente, iso mesmo: constituír o idioma no que se expresaban maioritariamente os nosos concidadáns e concidadás. Non fai falta contar, entón cun doutorado en filoloxía; abonda apenas coa memoria de noso para poder discernir que máis dun 70% da poboación deviña galegofalante antes de que a escolarización masiva –efectuada exclusivamente en castelán– e mais a chegada dos medios de comunicación, esencialmente a TV –así mesmo apenas nese idioma– viñesen modificar de xeito radical a panorámica. “Tan só falan galego as xentes incultas e da aldea”, sentenciaron unha e outra vez. De veras que xa fomos esquecer a inxustiza dunha política de auténtico apartheid, de puro e duro racismo lingüístico e socio-cultural? É que para facernos sentir españois, tiñamos que admitirnos, antes, miserables, marulos e pailarocos?

“Sanjenjo”. Pero tamén “Rianjo”, “Mugía”, “Haciadama” –así se foi denominar ofialmente Acea de Ama, en Culleredo–, “La Golada” –evidentemente, por Agolada–, “Valle de Oro” –por O Valadouro!–: de certo pretenden a RAE –o mais todo o “sursuncorda” adxunto– que alguén “trague” semellantes disparates como “formas tradicionales en español”? En todo caso, se o que procuran é manter o de “tradicional” que lle engadan: “formas tradicionales de la infamia y de la ignorancia en español”.

E si; desde logo que o castelán se foi converter nun idioma común para todos os que habitamos en España e, polo que a este cronista se refire, trátase dunha lingua que falo –e escribo– talmente como o galego: porque si, porque me gusta, cando me peta e me dá a gana. Exprésese, pois, cadaquén como prefira; pero, por favor, non ofendan máis: nin no século XIV nin sequera no XXI pode prevalecer a mitoloxía de “la lengua común”: España, e os españois/as, somos felizmente plurais.Desde Sanxexo e para o mundo.