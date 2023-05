Las encuestas son ese burladero al que, los que seguimos la política, nos arrimamos para pasar por augures, antes de que el conteo real de papeletas nos lleve por delante. Es cierto que el CIS nos tiene a todos un tanto descolocados desde que Félix Tezanos introdujo sus arcanos saberes en la institución pública, pero huérfanos de evidencias contantes y quizá resonantes, barajamos los datos que nos aporta la demoscopia con la pueril certeza de apoyarnos en la ciencia.

En los últimos volcados y barómetros conocidos se presta especial atención a medir el efecto de que Sumar y Podemos presenten candidaturas unitarias o no. La diferencia de resultados en escaños, para unas hipotéticas elecciones generales, es sustancial. Se cumpliría el axioma de que la unión hace la fuerza y las papeletas, con el logo único de Sumar-Podemos, podrían cosechar alrededor de 17 escaños más que si lo hicieran por separado: una cifra significativa en la aspiración de la izquierda a revalidar el Gobierno.

"Será por la economía doméstica donde el proyecto progresista de Pedro Sánchez no gana credibilidad ni apoyos"

A mi juicio, esta atención casi morbosa que prestamos a los juegos de poder dentro de la izquierda, a la izquierda del PSOE, nos distrae de un fenómeno que me parece más sustantivo, que es, de hecho, el fundamental: el PSOE de Pedro Sánchez no despega. Nadie discute y las encuestas no lo desmienten, que la cabeza tractora de cualquier opción de la izquierda para mantenerse en el Gobierno, pasa por las capacidades de seducción y arrastre electoral del PSOE y su líder, Pedro Sánchez. Pero esta maquinaria, tan engrasada y experta, tan en el control de los múltiples resortes del poder, de los poderes, y en el disfrute de dones personales y oportunidades coyunturales inimaginables en otros momentos de nuestra historia reciente, no acaba de levantar el vuelo.

Los resultados de 2019 otorgaron al PSOE 120 escaños (89 al PP). Ahora, los datos del observatorio que sigo con más atención apenas arañan el centenar, mientras el PP sube hasta el entorno de 125 (46 a Vox). La gestión realizada por Sánchez y su Ejecutivo de izquierdas parece favorecer al principal rival en la derecha. Ni los buenos datos de empleo ni los avances sociales ni las políticas de género o la sensibilidad medioambiental y nuestra relevante presencia en el escenario internacional mejoran la percepción ciudadana.

La inflación, el coste de la vida, la pobreza o la desigualdad son hoy las grandes preocupaciones de los españoles y, en consecuencia, será por la economía doméstica donde el proyecto progresista de Pedro Sánchez no gana credibilidad ni apoyos.