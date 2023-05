Leo con satisfacción que Vila Nova da Cerveira, terra da fraternidade trasmiñota, promoveu, entre abril e maio, unha campaña de exaltación do sable ou samborca nos seus restaurantes. Falamos do peixe que, en 1758, o cabaleiro Linné estampillara co nome científico de Alosa alosa para sempre. Os rapaces ourensáns doutro tempo ollaban con respecto os grandes corpos dos sables mortos e varados no cachón de Oira despois do desove. Eran tempos en que as presas hidroeléctricas non coutaban a ascensión do sable polo Miño arriba.

Peixe, este, desigualmente aprezado pola sociedade galega. Sarmiento non eloxiou precisamente o seu sabor. Os nomes galegos máis usados para designar a Alosa alosa son sable e samborca; en portugués, sável. Samborca prefírese no esteiro do Ulla. En canto a valoración culinaria do sable, todos vostedes coñecen o compoñente de pedantería que condiciona a cociña e os gustos. Eu sempre sentín polo sable unha mestura de curiosidade e de satisfacción cando tiven oportunidade de degustalo. Dise do seu nome que ven dunha raíz céltica relacionada coa idea de verán ou primavera, e hai franceses que lle chaman Poisson de Mai. Nunca esquecerei o sable en escabeche que un día lonxano nos ofreceron, a Xavier Pousa e a outros, en Goián e na adega dun bo patrón de nome Aristeu. Di Eliseo Alonso, máxima autoridade en materia de pesca no Baixo Miño que esta bisbarra, en tempos de fartura exportaba a Ourense moito sable escabechado en olas grandes. Se cadra, daquela aínda os sables subían arriba de Filgueira por depositaren os ovos, e esta sería a razón do seu éxito na cidade das Burgas. O anuncio da celebración do sable en Vilanova da Cerveira fala en “debulho”. O que quere decer o aproveitamento da cabeza e partes máis espiñentas do peixe e a súa preparación con arroz. Chegados a este punto, pensamos que o arroz foi coñecido polos galegos anteriores á Afonso Henriques cando eles chegaron a Coimbra e puxeron a Almedina so seu dominio. De todos xeitos, e sen desprezar o “debulho”, eu quixera louvar as mírillas ou míllaras ou bragada do sable, dos que, hai moitos anos, o citado Eliseo fixera panexírico caloroso. Comer sable supón, coma condimento non imprescindíbel pero si favorábel o imaxinar o enorme peixe navegando polo Miño, o Ulla e, seguramente, outras correntes fluviais de Galicia, para pór as ovas que serán fecundadas con grande aparato e batuxada en augas pouco fondas de relanzos areosos. Na Foz do Miño, parece que se pescaba moito sable en barcos de proa afiada e alta con bases en ambas orelas; salvo os da Guarda e, tal vez, os de Caminha, que tripulaban as súas gamelas consustanciais. Eu lembro un cadro famoso de Antonio Fernández que representa a figura dun vello pescador miñoto, nunca se saberá se portugués ou galego.