Ahí, en Casa Secunda, se reunieron los veteranos del Sárdoma, jugadores de tres generaciones, entre los años 60 y 80 de la Liga de Modestos que luego fue Regional. Ahí los de ese club de San Pedro de Sárdoma nacido hace 76 años, ganador de diversas copas de Vigo y ligas de modestos por el que pasaron los que después serían importantes jugadores. Memoria de un tiempo glorioso por popular del fútbol base y de un club del que queda el equipo femenino y un gran pasado.

Comienza el CourelSon de Jazz y Blues entre montañas

El pasado año tuve la singular experiencia de dar el pregón del Festival Courelson, ese encuentro con el jazz y el blues que desde 2018 se viene haciendo en los pueblos do Caurel. ¡Qué magníficos recuerdos a pesar de que el fuego de los montes llegó a amenazarnos! Ya os aviso de que este año comienza el festival, organizado por la Asociación do Desenvolvemento Serra do Caurel que preside el vigués allí residente Marcos Reinoso, este mismo fin de semana. Sí, sí, el sábado 13 de mayo no solo será el día en que la Virgen María bajó de los cielos a Cova de Iría sino que en esa aldea de Vilamor actuará Mingo Balaguer y Pablo Sanpa, uno de los dúos de blues más reconocidos a nivel internacional, con 40 años sobre los escenarios. Los amantes del jazz podéis hacer una escapada y, a la vez, disfrutar de un fin de semana en esas hermosas tierras, gozar de esas músicas nacidas entre campos de algodón en escenarios al aire libre en el Caurel. En junio, julio y agosto están programadas otras actuaciones como la de Abe Rábade por esta Asociación de Desenvolvemento a la que, extrañamente, la Administración Gallega no ha querido dejar formar parte de la Comisión creada en pro del Courel tras los incendios del año pasado. ¡A ellos, que son los afectados!

Una exposición “florida” de la Asociación Fotográfica Olívica

Allá por los montes do Caurel podéis llevar vuestras cámaras para lograr hermosas fotos de la naturaleza pero si os quedáis en Vigo y os gusta la fotografía os aviso: mañana a las 17.30, en la Avenida Florida 66, donde el bingo Castelo Real, los de la Asociación Fotográfica Olívica (AFO) inauguran una exposición. Andará el presidente, Raúl Vilariño, o gente de su equipo directivo como Susana Santeiro, Javier Steinbruggen, Miguel Ángel Escudero, Julio Pereira... montando ya la exposición de esta Asociación Fotográfica Olívica nacida en 2018 de un pequeño grupo de amigos que se conocieron en un curso de fotografía. Una vez al mes se reúnen en su sede-cafetería donde se propone el reto mensual, desde cursillos a salidas técnicas diurnas y nocturnas o, como ahora, exposiciones.

Y Caíno y Padín, pictórico dúo en una exposición conjunta

¡El vigués Carlos Padín y el baionés Caíno con sus obras en la sala de la Confederación de Empresarios! Interesante exposición de estos dos veteranos artistas, especialistas en pintar el alma de Galicia. En el 104 de García Barbón, tras el nudo de Isaac Peral, tenéis ya esta muestra, así que podéis echar una ojeada al HALO de Vigo, ese ascensor futurista y a la vez conexión peatonal entre la zona de García Barbón y Vía Norte y unos metros más allá entrar en el mundo de este dueto pictórico y en sus miradas al arte. Padín, con sus brillantes colecciones llenas de luz y colorido, que ayer fueron calles o plazas de su ciudad natal o los recunchos de Baiona o los personajes del entroido gallego y hoy lo sabréis si vais allí. Caíno, experto en óleos, acuarelas , ilustraciones de diversa temática o plumillas con las que retrató su villa de Baiona. Los dos veteranos y de obra digna de ser gozada.