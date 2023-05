A la empresa Audasa le ha faltado tiempo para poner precio –se supone que negociable– a la devolución, antes del tiempo pactado y prorrogado, de las competencias sobre la AP-9, antaño más conocida como Autopista del Atlántico. Es de suponer que la iniciativa, tras tantos años de silencio, obedece en cierto modo a las circunstancias demoscópico-electorales y la posibilidad de que se complique su actual situación con un nuevo gobierno e incluso con el mismo. Pero lo más probable es que tenga que ver con la investigación, parece que abierta, de la UE sobre la citada prórroga, precios de peaje y demás circunstancias, que no han sido pocas e influyentes en las opiniones pública y publicada.

(Entre ellas conviene citar, como memento moris de despistados, también la aplicación correcta del impuesto que la Unión estableció en su día y que le sirvió a la concesionaria para subir el precio del peaje. Y que luego alguien utilizó para justificar el incumplimiento de la promesa de rebajarlo. Que en esta viña de la política todo es posible, incluso lo que parece no serlo. Como, por ejemplo, la idea de que la competencia es una especie de “asunto de Estado” cuando para la gente del común que utiliza la autopista, lo importante de verdad es que se rebaje la tarifa. Y si se elimina, como ha ocurrido en otras comunidades con peaje, pues miel sobre hojuelas y a otra cosa).

Ahora mismo, lo que realmente importa es determinar si la “operación”, o el traspaso del negocio –conviene recordar la facturación anual que FARO de VIGO publicó en su día– no parece demasiado difícil, si se enfoca bien la amortización. Aunque de eso sabrán más la vicepresidenta del Gobierno señora Calviño, la ministra de Hacienda y el “número dos” de la Xunta, don Francisco Conde. Y se supone que conocen a la perfección que la negociación ha de ser asumible para las respectivas haciendas y, sobre todo, para los habitantes de este Reino que, naturalmente, son a los que más importa la autopista, no sólo como usuarios, sino por su carácter estratégico.

Esa condición de “asunto de país” para la comunidad gallega que, según la Constitución –“Ley de leyes”, que nadie lo olvide– es tan nacionalidad histórica, como Cataluña y Euskadi, e incluso de más antigua condición, es la que le da la importancia política que tiene. Y, por lo tanto, lo que cualquier persona sensata, gobernando u oponiéndose, habrá de recordar, pero no como un factor decisivo sino, si acaso, como elemento a tener en cuenta después del interés práctico de la ciudadanía, dicho por supuesto y como siempre, desde un punto de vista particular. Y conste que, a juzgar por el modo en que manejan tanto unas como otras gobernanzas el dinero público, mal negocio no parece.

Claro que, ya puestos a hablar de business, la Xunta de Galicia podría aprovechar la circunstancia de que el aumento de impuestos por parte del Gobierno central y que, de rebote, beneficia a las tesorerías autonómicas –y no precisamente en escasa medida– para proclamar, por ejemplo, la gratuidad en la autopista Santiago-Ourense, que sólo lo es hasta poco más allá de Lalín –por cierto, quizá en proporción la más cara de España– y después autovía libre por decisión del Bipartito que presidió el señor Pérez Touriño y, de paso y en su momento si no lo fuere, alguna otra que ya es de su competencia. Ese no sería en absoluto un mal negocio para gallegos, gallegas y demás viajeros.