Es hábil, e inteligente, el movimiento de ficha protagonizado por la conselleira Vázquez, doña Ethel, en la partida de ajedrez que desde hace cuatro años disputan la Xunta –como antes lo hiciera, y conviene recordarlo, con el que presidió el señor Rajoy– y el gobierno de coalición entre el PSOE y la extrema izquierda podemita. Hábil porque ha sabido elegir el momento e inteligente porque promueve con su iniciativa el recuerdo de lo que hizo el primer ministro portugués durante su periodo al frente de la UE: trabajar para todos, pero con la prioridad de dinamizar las infraestructuras en su parte peninsular, lo que equivalía a hacerlo también, aun de rebote, con las de la parte española.

El problema está en que el de Lisboa es un gobierno que cuando los apoyos parlamentarios de que disponía comenzaron a chantajear a la mayoría, el premier convocó elecciones y las ganó con mayoría absoluta, mientras que el de Madrid tiene a quien se dejó aprisionar por los radicales con el cuento de que así eliminaría los problemas de Estado. El resultado está, al menos desde el punto de vista de quien lo expone, muy claro: no ha resuelto de verdad ninguno de ellos, a pesar de la propaganda desmesurada en que está empleando los muchos recursos económicos que los Fondos Europeos y el aumento de los impuestos le ha proporcionado. Y es prisionero de minorías.

Resulta un pésimo balance, se mire como se mire. Por eso, tal como han ido las cosas, la conselleira ha puesto en jaque al equipo del señor Sánchez, porque además, a menos de un mes de las elecciones municipales y autonómicas, don Pedro no tendrá más remedio que recoger el guante y ejercer la “presión” que se le reclama, si no tal como se le ha pedido, al menos de una forma que se note. Y si no lo hace, o si falla, no será sólo Galicia la que se percate de que es un bulo la supuesta influencia del presidente en la UE y si lo logra, su oposición siempre podrá decir que “por una vez ha cumplido con su deber para todos por igual”. Luego llegará el toma y daca, pero será lo de menos.

Lo que está e juego es conseguir que la Unión “desatasque” el proyecto del AVE entre Galicia y Portugal en su tramo Vigo-Oporto de modo que remate en 2030. Un objetivo que a la vez forma parte de la campaña de uno de los principales referentes del socialismo gallego, como es don Abel Caballero. Y aunque sean pocos los que duden de su triunfo el 28-M, este puede ser menos holgado de lo que el señor alcalde vigués espera y, conociéndolo, le supondría un disgusto personal. Con todo, es obvio que la cuestión está por encima del panorama electoral por lo mucho que se juega este Reino. Y apenas queda tiempo para lograrlo.

El riesgo es que Portugal no acepte 2040 como fecha para ese tramo y opte por enlazar Lisboa con Madrid a través de Extremadura. Dicho lo cual procede añadir otra virtud al “recado” de la Xunta: el quid está en si el señor Sánchez dispone o no de la capacidad de presión que doña Ethel reclama para culminar con éxito la propuesta. Ser presidente de la UE, aunque por turno y sólo seis meses, debería bastar, si se aprovecha como hasta ahora todos los demás han hecho, que ha sido pensar en el común y “barrer para casa siempre que se pueda”. Y es muy cierto que a Galicia ya le toca que se haga con ella justicia distributiva, o sea, que se le dé lo que le corresponde después de muchos años de olvido o, peor, de marginación. La señora Vázquez ha planteado un jaque difícil de responder, pero no imposible. Ya se verá.