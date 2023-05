Atesorábamos hace unos cuantos días esta foto que la acumulación de otras nos impidió publicar antes pero de la que damos hoy merecida cuenta. Son trabajadoras del CRAPD VIGO2, la residencia de mayores del Meixoeiro, en el homenaje que le hicieron a su compañera Mar Costas Otero que, después de 45 años de servicio, ha decidido abandonar el chiringuito y pegarse la gran vida, como ellas cuentan entre risas. Ahí veis, todas contentas, a estas trabajadoras insustituibles en una misión tan alta como el cuidado de nuestros mayores.

Homenaje al vigués Domingo Villar en el “negro” salmantino

Ya no está él pero su mujer, Beatriz Lozano, honró su memoria el martes, en el homenaje que se le hizo al escritor vigués Domingo Villar en el Congreso de Novela y Cine Negro de Salamanca. Villar fue conferenciante en varias ediciones del congreso, recibió del mismo el Premio Pata Negra y situó al inspector Leo Caldas, a Vigo y sus alrededores en la memoria del mismo. De ahí ese homenaje que no solo supuso la edición de un libro, una compilación de textos bajo el título Artesano de la palabra, sino sentar a su mujer en una mesa universitaria del Aula Magna salmantina con el ilustrador Carlos Baonza y la editora de Siruela Ofelia Grande, desde donde destacó el lado más humano de Villar, su alto sentido del humor y lo honesto que era consigo mismo y con su lectores, con los que siempre se sentía en deuda. El Premio Pata Negra del congreso lleva desde ahora el nombre de Domingo Villar, y este año lo ha ganado otro gallego, Diego Ameixeiras, que volvió a Galicia con su galardón: un jamón pata negra.

Lola Correa abre hoy como directora Escenas do Cambio

Otra viguesa, Lola Correa, mi querida Lolísima, está hoy en pose de prevengan armas. Claro, la que fue durante 16 años directora del Festival de las Artes Escénicas de Vigo ALT, que se extinguió por falta de subvenciones, fue designada hace tres años en Santiago directora de Escenas do cambio, el Festival de Invierno de Teatro, Danza y Arte en acción de la Cidade da Cultura y uno de los más vanguardistas de Galicia en estas disciplinas, que comienza hoy mismo con Aquí, mientras caminamos, que llevarán por las calles de Santiago, entre otros, a los actores Gustavo Ciríaco (Brasil) y Andrea Sonnberger (Austria). Conocí a Lolísima antes del festival ALT, cuya primera edición debió de ser en 2000 o 2001, y siempre admiré su lucha por lo que es su vida: el teatro.

Música y poemas en Tui en defensa del medio ambiente

En Salamanca Domingo Villar, en Santiago Lola Correa y ¿qué pasará mañana en Tui? Pues cuenta Manolo Vázquez de la Cruz (Ferruxo), hermano de Marita, la portavoz y cofundadora en Vigo de Diálogos 90, que a las 19.00 horas, en la iglesia de Santo Domingo de Tui , va a celebrarse un acto organizado por la Asociación Terra e Auga para defender el medio ambiente de las agresiones que se están sufriendo en Torneiros, Ribadelouro y Caldelas. En el mismo habrá lectura de poemas y actuaciones musicales a cargo de Marga do Val, Xavier Pérez Castro, Laura Ladeira, Aitana Bernabéu Suárez, Silvina y Carlos, Valeria Alonso, Juan Conde de Sahagún, Santi Nogueira, Manolo Vázquez de la Cruz , Felín Romero y Curra Figueirido e Eladio. Por parte de los territorios afectados intervendrán Silvia Soutelo (Caldelas), Fátima Sío (Torneiros )y Paula González (Ribadelouro). Queda dicho.

Y más teatro pero en Vigo

Yo no sé si iré el sábado o domingo pero tienta mucho ver uno de esos dos días, en la sala Artika de Vigo (Beiramar 113) y a las 20 horas, a la viguesa Compañía Humana con su obra Iphixenia na porta do súper, un monólogo multipremiado que denuncia los recortes sociales. Interpretado por Alba Caneda bajo la dirección de Sara Rey, hace un paralelismo entre el sacrificio de Iphigenia del mito clásico y una joven de barrio actual, sin recursos, que sufre en primera persona las consecuencias de la falta de médicos, los recortes sociales. ¿Mola o no mola?