El señor delegado del Gobierno se ha estrenado, ya ejerciendo como tal, ante la opinión pública con afirmaciones típicas de un hábil político. Es decir, interpretables en un sentido o en el contrario, lo que deja siempre margen para el elogio y para la crítica y por tanto un amplio campo de acción para el análisis. Un análisis que permite ver confirmado cuanto dijo en su toma de posesión acerca de su papel como defensor de las políticas del Gobierno, lo que dice es natural y esperable. No tanto, en cambio, de sus prioridades, al menos cuando se entienden, siempre sin mala intención, desde un enfoque difuso.

Lo que más ha extrañado a quien esto escribe es la llamada de don Xosé Ramón a la “lealtad” del presidente de la Xunta para con el Gobierno central. O, para ser más concretos todavía, lo que afirma a continuación, esa afirmación parece una conditio sine qua non desde el momento en que dice “para que Galicia no pierda ni un solo euro” de las inversiones. No especifica cuáles, si las futuras, las presentes –más buen escasas– o las anteriores prometidas pero que no aparecen en los Presupuestos Generales del Estado. Y debe constar que eso es una opinión personal de este ciudadano, pero asentada en los precedentes.

Un ejemplo es –no solo, pero sobre todo–, en lo que a este Gobierno respecta, el número de anuncios sin concretar como se debiera, y de importancia estratégica. Y conste que no se duda de la buena intención, ni de la sinceridad del señor Besteiro. Pero sería hipócrita ignorar que hasta el momento, las reclamaciones de “lealtad”, como los llamamientos al diálogo por parte del presidente Sánchez, han sido siempre una especie de exigencias de llegar a las citas en posición genuflexa –a modo de imagen, por más que pueda parecer exagerado– y a los diálogos aceptando de entrada y sin rechistar lo que proponga el Gobierno. Basta con revisar las hemerotecas, incluidas las de los media afines.

En esas condiciones no se puede reclamar lo primero ni aceptar sin condiciones el diálogo. Es probable que el actual delegado, víctima de una larga e injusta persecución, no haya seguido al detalle, las peripecias políticas de estos cuatro años y conserve por tanto el principio, obvio, de creer más al propio que al ajeno, pero ha de reconocer que el Gabinete actual abunda en deméritos más que sobrados para mostrarse de dudosa de confianza, al menos de cara a Galicia. Ciertamente muchos más en el lado podemita que en el del PSOE, pero ya se sabe que la responsabilidad del Consejo de Ministros es como es.

Dicho todo ello, cabe otra opinión: aunque las comparaciones son odiosas, reclamar lealtad al presidente de Galicia para con los ministros actuales siena a una abundantia cordis en el espíritu de don Xosé Ramón, si se tiene en cuenta que esa palabra nunca ha sido utilizada desde el Gobierno cuya delegación ostenta a pesar de las canalladas, verbales y fácticas, que ha padecido el PSOE de boca y hechos de sus socios y aliados, incluido el chantaje. Y aunque las comparaciones son odiosas, hacerlo tratando al señor Rueda peor que a Díaz, a Belarra o a Montero (Irene) es más que una injusticia: es una falta de respeto.

Ya puestos, y aunque se impone la brevedad, merece la pena comentar, aunque tiempo habrá para profundizar, que tampoco parece un gesto amistoso dejar en el aire la cuestión del futuro candidato socialista a la Xunta. Lo lógico resulta esperar a que llegue el momento y se proponga la decisión a unas primarias si hay más de un candidato. Pero responder a una pregunta diciendo que “ya se verá si lo es el secretario general”, como suele ser costumbre en los partidos democráticos –tras el respaldo mayoritario– es, al menos, poco diplomático. O bien otra advertencia, de las muchas que se cruzan en el PSdeG. Que, hoy por hoy estás bien gobernado, en clave gallega y socialdemócrata, y cuyo riesgo no procede de aquí, sino del llamado “efecto P”. Al que sirve, como a sus políticas, según proclamó,el señor Besteiro.)