Mendigos como en celestial convite reparten su pan y su vino en la Plaza Omonia. Bajo los adoquines, las losas y los floridos jardines, bajo el canto del pájaro, bajo la brisa suave que nos besa, duermen momentos, recuerdos, dioses que nosotros vamos pisando. Como un aliento sagrado bulle en los recovecos, salta de los árboles y late aún en las calles vacías y silenciosas.

Una anciana sentada en rincón al abrigo de un kiosco, puede llevar allí sentada desde que hay perros y gatos usmeando en los contenedores. Temblorosa y vetusta, no cambia de postura, no pide, los que pasan solo tienen cuidado de no pisarla. Seguramente su modo de sentir está entrelazado con cada una de las personas que sin prestar atención ni tan siquiera mirarla, pasan a su lado.

Caminamos con la sensación de ir en medio de frentes de sereno pensar, de espíritus amistosos. Los templos y las soleadas cimas, las piedras, los sitios, borbotean palabras que traen esperanzas en sus ensangrentadas alas. Por los rincones, en los alrededores de los mercados, sentimos un montón de personas que están ahí durante horas; gentes que llevan en sus rostros oleadas silenciosas, tiernos cantos de cuna y fatigadas sendas de amor, de violencia. Observan qué hacemos y meditan para conocerse un poco más. Una dama con ojuelos, escupideras de dioses, en las mejillas de varias millas cuadradas, con una papada de iguana, va inflamando la calle de esperanza y del placer de vivir.

En algunos rincones, mujeres de profesión horizontal ofrecen sus servicios con engaño. Los pensamientos fijos, insulsos y acorchados se tambalean.

(*) Antropólogo