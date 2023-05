Al decir de algunos observadores de prestigio, uno de los problemas de la UE –que no defectos todavía: lo serán cuando la Unión no los resuelva sabiendo que puede hacerlo– es la ausencia de políticas comunes en no pocos aspectos claves. Y también la forma en que aplica lo que cree puede sustituir a esas políticas, que son las normas. Algunos sectores claves, desde la construcción naval a otros correspondientes al sector primario han sufrido y sufren aquello que le atribuyen al conde de Romanones, que prefería los reglamentos a las leyes para así manejar la res publica a su criterio y sin obstáculos. Una actitud que incorpora a los Estados a los riesgos de la falta de política y exceso de normas.

Uno de los casos más evidentes de cuanto precede se da ahora mismo en lo que FARO DE VIGO acaba de publicar, informando y a la vez advirtiendo. Se trata de la actitud del Gobierno portugués que entra en la puja por la ubicación de la primera factoría que en Europa construirá una empresa gigante china –Dicastal– y para la que ahora mismo la gran ciudad del sur gallego, sin duda la más dinámica y poblada de este antiguo Reino, es la otra alternativa. Un pulso que ganará no tanto el que mejores condiciones ofrezca, sino el que además aporte datos más convincentes y menos sujetos a la volatilidad de las circunstancias. Y que probablemente perderá el que como teórico plus maneje datos al estilo “tercer mundo”, por ejemplo, planteando condiciones laborales o salariales muy por debajo de la media europea. En esa línea hay que atender como advertencia lo publicado por este periódico acerca de que el low cost de la contratación que incluye Lisboa en su oferta no parece el mejor modelo, por lo menos estético, para cumplir el espíritu con y para el que se fundó la UE, y que entre otros fines busca la mejora en el nivel de vida de los habitantes de los países de la comunidad, y no aprovechar condiciones peores para obtener frutos interesantes pero alejados de aquel espíritu.

No se trata de criticar por el mero hecho de hacerlo la actitud del actual Gobierno portugués, que ha dado firmes muestras de amistad y cercanía, mutuas, por cierto, con España y con Galicia. Pero sí de concretar que esa postura podría ser considerada por terceros como una competencia desleal. Y lo peor es que, de aceptarse sin más, podría constituir un modo de selección inadecuado en la medida que siempre podría haber –si como plus se plantea– varios países que pudieran presentar peores condiciones en sus respectivas sociedades si lograran lo que otros, más prósperos, reclamasen también. Punto éste en el que conviene no perder de vista que la Europa comunitaria no es precisamente una ONG.

En este punto, e insistiendo en que no se trata de condenar al Orco al esforzado Gobierno lusitano, procede recordar que al menos en una ocasión sus más que generosas ofertas para captar inversiones han provocado suspicacias no sólo en Estados soberanos socios de la Unión, sino en partes de una Eurorregión. Galicia, que conforma con el norte portugués una de ellas, consultó con Bruselas acerca de si las condiciones ofrecidas por Lisboa se adaptaban a la normativa europea. La cuestión fue un respaldo a Portugal –en la medida en que la respuesta a la Xunta fue que todo estaba en orden–, pero lo de ahora es diferente. Por las razones expuestas y por el precedente que podría sentar para casos parecidos, o interpretables como tal, en un futuro en que las iniciativas chinas refuercen su ya conocido objetivo de expansión económica que es Europa.

La cuestión, ahora, va a estar en determinar quién espabilará antes para convencer a la empresa china de que se quede aquí o allí, además de pensarse el riesgo que plantean las ofertas, porque las hay, de otros países. Y para lograr un éxito, los gobiernos de este lado de la raia, el central y la Xunta tienen que mover ficha, a ser posible de forma coordinada y complementaria; ya se verá si ambos entienden que lo que es bueno para Galicia lo es también para España y viceversa. Pero sea como sea, hay un detalle que extraña: que mientras se van conociendo las ofertas de Portugal y de algún otro, los de aquí no sueltan prenda. Y eso puede significar que lo tienen cerca –el éxito– y manda la prudencia, o que lo ven tan mal que prefieren callar. 150 millones de euros de inversión y 700 nuevos empleos justifican cualquier esfuerzo.