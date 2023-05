¿Y cómo íbamos a dejar pasar esta foto centenaria (por culpa de su protagonista) en la que veis al ourensano de pro hace 40 años establecido en Vigo Adolfo Rego Pérez con tres generaciones más de su familia? Está celebrando los 100 metido entre miles de libros que atesora en su casa de Nigrán, que son los mismos años que tendrían con él Kerouac, Ava Gardner, Saramago o el mismo Fraga Iribarne. Ahí le veis en medio, mandando, con el libro que le dedicaron: un crack de la naturaleza en plena forma mental.

Se fue Luis “molinero”, un redondelano en ejercicio

Hoy comenzamos la semana malamente. Cómo no si tenemos que hablar de un amigo de muchos que se fue por una enfermedad vertiginosa y letal. Falleció el sábado Luis Darriba Rozas, al que muchos conocimos hace décadas como hostelero en aquel Muíño de Redondela, el del medio, de tanta atracción en los 80 en parte por su simpatía. Se fue Luis Molinero, como le gustaba que le apodasen a este redondelano siempre en ejercicio como tal aunque ya residente en Vigo, siempre llevándonos por sus furanchos como amante de las cosas sencillas, siempre haciendo de intermediario para que saliesen en prensa unos u otros de su tierra chica, desde el cura a la señora que cumplía o al que montaba nuevo negocio. “Cachimán”, le llamábamos algunos por su envergadura, tanta como su capacidad para enternecerse aunque lo envolviera en un halo de dureza. Irregular en su vida, insumiso a los dictados del sistema y ajeno a su engranaje, siempre tuvo por virtud un espíritu animoso, un humor a prueba de bomba y una capacidad para generar afectos entre quienes frecuentaba, con la pesca en los últimos años quizás como costumbre terapéutica. “Ahí relajo mis demonios interiores”, me confesó un día. En mi casa, este fin de año habrá un asiento vacío, él que él ocupaba en esa cena en que durante no pocos años le vi recibir el año nuevo.

Y también Antonio Cruz, un vecino propio del barrio viejo

Hoy la columna, maldita sea, es un parte de bajas porque falleció también, aunque por la carga de los años, Antonio Cruz Lorenzo, un vecino del barrio viejo desde 1960, cuando su matrimonio con Telvita Nieto Costas lo llevó a instalarse en Joaquín Yáñez, frente a lo que antes fue el Hogar del Productor y es hoy Biblioteca Pública, en un piso en cuyo bajo estaba el antiguo comercio Bautista Soalleiro que regentaba José Nieto, al que luego sustituyó. Zamorano de origen, se fue Antonio con 88 años, 12 más tarde que su mujer, y allí tuvieron 8 hijos que fueron criando con mucho amor y pocos medios para tanta prole, pero siempre adelante con una vida tan sobria en gastos como contenta por vivirla. Antonio, al que tantas veces veía paseando su viudez pero siempre protegida su vejez por sus hijos, a mí me representa, aunque no hubiera nacido en el mismo, el más puro habitante de aquel típico barrio viejo vigués donde vivió 63 años ante la frutería Fina, que hoy corre el riesgo, con tanto piso turístico como amenaza, de desnaturalizarse, perder sus esencias. Estos días ese barrio perdió a uno más de sus más representativos moradores.

Y una recomendación: el paso por Vigo de El último Mecano

Y dejamos los pésames para hablar de alegrías. Acabo de ver El último Mecano, Cruz de Navajas, que estará en Vigo del 19 al 21 de mayo. Me lo pasé tan bien con esa recreación de los éxitos de este grupo apoyada en el audiovisual, que me atrevo a decir que pago la entrada a quien vaya a ir y no le guste. Eso sí, siempre que me permita poner su nombre y apellidos para que, el menos, quede claro que no tiene gusto. ¡Qué buen trabajo, qué buena recreación, qué ágil escenificación, qué colorido escenográfico y variedad coral!