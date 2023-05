Cada cual puede suponer lo que quiera, como es natural, pero avecilla prefiere la información a la especulación. Por eso, cuando tiene dudas, y en especial sobre lo que pasa, o podría pasar, en Génova street –que, por cierto, sigue sin encontrar un comprador: dicen que por una maldición casadista– pregunta al lobby gallego de Madrid. Que está parcialmente restablecido, pero sigue teniendo canales muy serios para conocer datos. ¡Oh, yes...!

También narran desde allí un par de fábulas y chismes, que de todo hay en la viña albertina. Y es que, a pesar de los pesares, Isabel III, más conocida por Díaz Ayuso, no se cansa de fastidiar a la actual dirección. Actúa –le cuentan al pajarillo que se oye en el entorno de los que mandan– como una auténtica mosca cohonera: no critica contra la dirección del PP, pero con frecuencia manda recaditos M.A.R.inos. Para que no se olvide que sabe nadar y guardar la ropa. Jo...

La cuestión es si la bien probada paciencia y aguante de O Noso exPresidente resistirá hasta las elecciones generales y si éstas salen bien para él, qué pasará con el verso suelto que es la regidora de la Comunidad. A la que casi todas las encuestas dan como segura ganadora en los idus de mayo, pero en varias se indica que sin mayoría absoluta. Y creed al agente secreto: nadie en la sede central del PP quiere que se pierda ese puesto, pero no pocos disfrutarían si sí ¿Eh...?

A otros les bastaría con que se llevase un susto del copón. Así se le bajarían “los humos a esa señora, que se cree una especie de Juana de Arco”, le comentaron a Anacleto en una cafetería cercana a la sede central de la cosa. Así que ya os podéis imaginar cómo está la perspectiva electoral en el centro/derecha: hay más nervios que en un paritorio de primerizas, primerizos y primerices, que diría Montero (Irene), la musa/ministra de la revolución feminista. ¿Capisci...?