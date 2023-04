En un artículo publicado en “Lo mejor de Verne” (“El País”) del 30 de abril de 2019, Ana Bulnes se preguntaba si la caballerosidad tiene sentido en el siglo XXI. La cuestión tenía su origen en la letra de una canción de la cantante Becky G en su megahit ‘Mayores’, en la que decía “a mí me gustan mayores, de esos que llaman señores, de los que te abren la puerta y te mandan flores”; añadía que le agradaba que la tratasen “como una dama”, y concluía afirmando que quería “un caballero”. La réplica –prosigue Ana Bulnes– se le da el cantante Bad Bunny, el cual dice que es joven, y que también puede llevarle el desayuno a la cama. Pero Becky G señala que no es lo mismo, que esos caballeros como los que ella busca son cada vez más difíciles de encontrar. La autora del artículo concluye su comentario preguntándose ¿es porque nos hemos echado a perder como civilización o porque la caballerosidad ya no tiene mucho sentido?

Para responder con precisión a la pregunta formulada es importante tener en cuenta qué debe entenderse por caballerosidad, determinar las perspectivas desde la que puede examinarse este valor, y aprovecharse de los conocimientos que se tienen almacenados para emitir una correcta opinión. La cuestión es importante porque hoy es un lugar común que en la sociedad actual “se han perdido los valores”, circunstancia que se reprochan a las nuevas generaciones de ciudadanos y, por tanto, a los nuevos políticos. Y creo que no me equivoco demasiado, como seguidamente razonaré, si señalo que cuando se habla de la pérdida actual de valores no serán pocos los que piensen en valores como la caballerosidad y los del mismo estilo. La palabra “caballerosidad” significa, gramaticalmente, según el Diccionario de la RAE “cualidad de caballeroso”; y caballeroso quiere decir, en su acepción 1 “que se comporta como un caballero, con distinción, nobleza y generosidad”; y en la 2 “propio del hombre caballeroso”. De acuerdo con esta significación son tres las perspectivas que pueden tomarse en consideración sobre el valor de la “caballerosidad”: desde la de género, desde la visión medieval y desde su consideración como valor individual. La citada periodista se refiere a las tres ópticas y después de centrarse en la de la perspectiva de género se pregunta sobre si tiene sentido la caballerosidad en el siglo XXI. En efecto, la letra de la canción de Becky G –y así lo señala Ana Bulnes– alude “al trato con las mujeres, en el cual esa caballerosidad se traduce en cosas como que te abran la puerta, te dejen pasar en el ascensor o te muevan la silla para que te puedas sentar sin tener que realizar tú ese engorroso esfuerzo”. Estamos, por tanto, en la perspectiva de género que nos sitúa ante la controversia “machismo/feminismo” que es la óptica que se está imponiendo sobre las demás y que parece contaminarlo todo. Por mi parte, no descarto esta perspectiva, considero que la caballerosidad implica un trato exquisitamente educado respecto de la mujer, por eso entiendo que más que a una dosis excesiva de machismo, se debe a las consecuencias de una buena educación. "Es una especie 'valor-paraguas' bajo el que se cobijan otros valores, como la rectitud, la honorabilidad, la honestidad, la probidad y la bonhomía" La segunda óptica es la “medieval”, la de los caballeros, como los de la Tabla Redonda para cuya comprensión –dice Bulnes– hay que remontarse a la Edad Media, cuando, “a golpe de romance, fue apareciendo en el imaginario poético colectivo ese soldado a caballo, muchas veces independiente, siempre noble, genial guerrero, religioso muy devoto, delicado amante”. Esta perspectiva actualmente tiene valor como residuo histórico e incide también, desde otra panorámica, en la perspectiva anterior de la relación hombre/mujer. Con respecto a la perspectiva medieval me interesa más el valor que se le daba a la palabra dada, que estaba por encima de cualquier otra cosa. En este punto, siempre recordaré las magníficas enseñanzas de mi inolvidable catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Santiago, don Alfonso Otero, el cual al explicar la alevosía decía que suponía un ataque desprevenido por no haber roto previamente y de manera ostensible la paz social de los caballeros que reinaba en la Edad Media. Para atacar a otro sin ser aleve el ofendido tenía que escenificar previamente que quedaba rota la paz social, como ocurría por ejemplo con el lanzamiento de un guante que suponía un desafío para la próxima vez que se cruzaran los implicados. Situados finalmente en la óptica del puro valor de la “caballerosidad”, conviene precisar antes de nada que se trata de un valor individual consistente en un concepto ideal, social y cultural que sirve de guía para comportarse ejemplarmente; es un valor que pertenece al mundo del deber ser, el de la norma socialmente aceptada que rige la conducta de los seres humanos. Sentado lo que antecede, espero que convengan conmigo en que la caballerosidad es una especie “valor-paraguas” bajo el que se cobijan otros valores, como la rectitud, la honorabilidad, la honestidad, la probidad y la bonhomía, por citar solo algunos de los que una parte de la ciudadanía considera marchitados. Pues bien, un valor con este contenido no solo sigue teniendo sentido en el siglo XXI, sino que tal vez su poca influencia en la vida política actual es la causa de la creciente crispación que reina entre los políticos y que se ha contagiado a nuestra ciudadanía. En efecto, el clima de cordialidad que reinaba anteriormente se debía en una buena parte a que existía una idea clara de que la principal finalidad de la actividad política era el bien común de la ciudadanía. Desafortunadamente el bien común, la idea del interés general, fueron sustituidos –por consecuencia de la creciente profesionalización de la política– por el interés particular de la prebenda personal de cobrar del erario público. Lo cual provocó, en definitiva, que la caballerosidad fuera desplazada por el egoísmo particular que generó una agria atmósfera de enfrentamiento y rivalidad.