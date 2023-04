En las previsiones que el Gobierno ha enviado a Bruselas sobre la economía, España crecerá un 2,4 por ciento el año que viene, y de aquí a 2026 se crearán más de un millón de puestos de trabajo. Con ello el país se situaría a la cabeza de la recuperación europea. No parecen coincidir los indicadores con el tamaño de la euforia, ni en cuanto a crecimiento con las estimaciones de la Comisión Europea, el Banco de España o los principales organismos internacionales, pero el optimismo es un caballo difícil de embridar dependiendo de las circunstancias y del momento. Posiblemente la primera razón para que se dispare de esta manera haya que buscarla en la necesidad de mantener un discurso positivo en un año electoral. Más tarde veremos cómo se van produciendo los acontecimientos.

La senda de crecimiento programada por el Gobierno se basa en una mayor recaudación fiscal y en un incremento de los recursos no financieros de las administraciones públicas. En cualquier caso, se trata de un compás distinto de vida al que sufren los españoles atenazados por la carestía y fritos a impuestos. Las cifras más optimistas, sin embargo, provienen de las previsiones en cuanto a empleo, ya que en 2026 se espera que en España se hayan generado 1,1 millones de puestos de trabajo. Para que saquen sus propias conclusiones, el doble de los conseguidos tras la recuperación que siguió a la pandemia. La tasa de paro se reduciría a menos del 10 por ciento, algo nunca visto desde 2008. Con el anuncio todavía reciente de una lluvia de pisos públicos no sé quién puede estar pensando en un cambio político. Esa idea solo puede anidar en seres pesimistas. Conociendo el percal, me gustaría invertir las palabras de Jean Rostand, aquel librepensador francés no siempre bien recibido, que dijo sentirse muy optimista sobre el futuro del pesimismo. Yo, por ahora, no tengo más remedio que sentirme pesimista sobre el porvenir de tanto optimismo enlatado.