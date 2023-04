Fútbol franquista

Hai xa cousa duns anos, e para promocionar convenientemente as súas cores “colchoneras”, o Atlético de Madrid artellou un videoclip promocional. Coa acción do mesmo situada na serra da capital española e no verán de 1937, un soldado da República fai prisioneiro outro do bando “nacional”. Cansos do combate, e no medio e medio da calor asfixiante, o republicano indícalle ao seu inimigo que sente un momento para acougaren ambos e botaren un cigarro. “Maldita guerra, esta!” –declara– “Pero, polo menos, vós tendes chourizo, butifarra, café…”. “E vós tendes mulleres”, retruca o “nacional”. Concorda coa apreciación o combatente da tricolor, que engade a seguir: “Sabes o que realmente boto de menos? O fútbol… E ti de que equipo es?” Decontado, o “nacional” responde: “Eu? Do Atleti”.

A partir dese momento, a conversa acelérase e os dous comezan a recitar de memoria os nomes dos futbolistas e mais as xogadas épicas que aqueles foron protagonizar: Pacheco, Mesa, Valcárcel, Gabilondo, Ipiña…: “se pasaba o balón, o dianteiro non pasaba”. “E Marculeta recolle a pelota, canea a un, dous…; dispara e… gool, gool..!!!” “Vaite!”, ordea de súpeto o republicano. “Como dis?” “Que te vaias, veña!” O outro obedece decontado; así e todo, antes de afastarse definitivamente, vólvese un momento e compón o saúdo fascista: “Aupa, Atleti!!” O da República, puño pechado alzado, reitera da súa parte: “Aupa!!” En fin, un subtitulado sentenza sobre a pantalla: “Atlético de Madrid: esa extraña conexión.”

Reconciliación nacional mediante as artes balompédicas? De calquera xeito, o spot data da temporada 2002-03; sen dúbida, e diante do que está a acontecer na hora presente, toda unha xeira feliz da nosa historia patria. Porque é a cousa –e como, desde logo, han de coñecer dabondo os, sempre moi amables, lectores destas crónicas semanais– de que nestoutra que habitamos agora, velaí que “merengues” e “culés”, Barça e Real Madrid andan a rifaren como tolos, mergullados os uns e mais os outros nunha liorta aterradora, pouco menos que anunciando urbi et orbi a Apocalypse Now. O “caso Negreira”? Tamén iso, si; mais o altercado, a pendencia e barafunda da que estamos a falar/escribir nestas liñas vén ser aínda esoutra que afecta a se Francisco Franco Bahamonde foi favorecer máis, durante o seu moi inacabable mandato, os intereses xa do F.C. Barcelona ou, mellor, esoutros do “noble y bélico adalid,/caballero del honor/Hala Madrid!, Hala Madrid!” Ou o que vén resultar o mesmo: cando van xa próximos os cincuenta anos do tránsito do inefable Caudillo para o Alén, eis que a gran desputa de noso está conformada, aí é nada!, pola incerteza en coñecermos cal dos dous “eternos rivais” devén, de veras, o máis franco franquista do franquismo. Estatísticas, cómputos, rexistros… Pitágoras, Tales de Mileto, Einstein; os máis reputados historiadores do século XX –Ángel Viñas, Raymond Carr, Roger Griffin…–, especialistas no penalti e no fóra de xogo –eis Súper García, De la Morena, Pedrerol e troupe adxunta–, pero así mesmo expertos na nave do misterio e do metaverso –Iker Jiménez á frente, desde logo–: todos eles están convocados neste turning point, verdadeiro momento de inflexión para a historia deste país de países, comunidades impías, arquipélagos e prazas de soberanía adxacentes.

“En realidade, todo parece indicar que á Súa Excelencia lle prestaba máis a NBA que o fútbol”

Pois ben; pola parte que me cabe, coido que, se acudimos á historia, parece claro que a controversia foi comezar xa aló por volta de 1701-1705 (cando Franco era cadete). Contando nas súas filas cun centrocampista de postín –atendía por John Leake e el afirmaba ser almirante británico–, os “culés” acadaron os seus primeiros éxitos; tanto é así que incluso tomaron por asalto o Santiago Bernabéu (daquela aínda se chamaba Chamartín) se ben que pouco lles foi durar a alegría: comandados por unha singular combinación da época entre Luka Modric e Karim Benzema e de nome James Fitz-James, os “merengues” alzáronse campións da liga e mais da copa, todo de vez, sobre o céspede de Almansa en abril de 1707. Sempre a favor da xente de Concha Espina 1, Filipe V non tivo ningún reparo logo en favorecer os seus preferidos. Xa saben Vdes: “¡así, así gana el Madrid!”

Foron contar en Can Barça ao longo das temporadas con estrelas rutilantes: Joan Prim i Prats, Frances Pi i Margall, Estanislau Figueras…; non obstante, o certo é que os do centro da península, queiras/non queiras e para alimentar a desesperación blau-grana, superáronos en títulos até arribarmos á nosa actualidade.

“Todo iso está moi divertido” –obxectarán, acaso, algúns/algunhas–. “Pero… o que de veras queremos coñecer é se Franco axudou máis ao Barça ou ao Madrid. Señor cronista, móllese Vde. de vez!”

A ver, meus e miñas. Cómpre aclarar de vez que, debido sobre todo á súa estatura, o deporte que realmente lle “molaba” ao Caudillo non foi nunca o fútbol, senón o baloncesto. Madrid ou Barça? Pois nada diso: se a “lucecita” do Pardo estaba prendida a altas horas da noite, iso era así porque a Súa Excelencia estaba a oír pola radio/visionar pola tele a NBA.E viraba, entón, D. Francisco polos LA Lakers ou torcía, se cadra, polos Boston Celtics? Na súa nova, e moi próxima, (re)edición da biografía do xeneralísimo, Paul Preston promete dar cumprida resposta ao enigma que tanto e tanto (nos) aflixe.