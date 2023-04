Es muy posible que a ciudadanos y ciudadanas de este Reino lo de las crisis pendientes les suene, aunque de forma diferente una de otra, a chino. Sobre todo, después de las que ya ha padecido o está afrontando todavía, al menos en algunos de sus efectos. Y se da la circunstancia de que ambas constituyen una amenaza directa para el modo de vida de la comunidad gallega, dato este que hace aún más extraño que los gobiernos que han de prevenir sus peores consecuencias aún no hayan puesto de forma seria a la tarea. Quien esto expone se refiere, por supuesto, tanto a la crisis demográfica como a la climática, las dos ya en pleno desarrollo aunque lo peor –según la mayoría de los científicos– todavía esté por llegar. Y eso las hace aún más peligrosas.

Por lo que respecta a la demografía, hace años que su curva es descendiente. Y todos los datos, además de confirmarlo, debieran constituir una voz de alarma que, de no llevarse a cabo, podría alcanzar una dimensión que ponga a Galicia como tal en riesgo de supervivencia. Y no resulta exagerado, a poco que se reflexione: el modo más eficaz de combatir la situación actual y la que está por venir es la lógica de hacer lo posible para que los habitantes de esta tierra, hombres y mujeres, tengan trabajo, vivienda y condiciones dignas, de forma que los hijos no se conviertan, sobre todo para ellas, en una desventaja profesional y personal. Se ha hecho mucho para evitarlo, pero no lo bastante.

Mientras eso no se haga, y transcurra el tiempo necesario –porque la tarea es asunto de un par de generaciones– la única salida es la llamada al retorno de los que se han ido y, sobre todo por razones de edad, sus familiares, lo que facilitaría el siempre complicado periodo de adaptación, o una llamada a gentes de otros países y latitudes. Pero esta opción es más complicada, aunque factible si se aligera una burocracia paralizante en los trámites como la que hay ahora, y exigiría una serie de condiciones concretas que para cumplirse habrían de sustentarse no en cuestiones de origen o de razas y creencias, sino en la legalidad y dignidad del trabajo que se le ofreciese en función de las necesidades del país.

Sea como fuere, Galicia tiene que afrontar el problema, naturalmente en el marco de una política estatal y, probablemente, continental, algo que en los tres niveles brilla por su ausencia. La Xunta ha establecido algunas normas concretas, pero serían –sin lo demás– como una gota de agua en el desierto. Palabra esta última que da pie a plantear la otra gran cuestión, la de la segunda crisis, que es la climática. Hace muy poco, FARO DE VIGO advertía, citando fuentes muy solventes, que dentro de cincuenta años, más menos, el clima en este Reino sería el mediterráneo, a la vez que más de la mitad sur de la Península Ibérica se convertirá en una zona desértica en la que el agua escaseará. Y mucho.

Lo curioso, y alarmante, es que de eso hablan los especialistas, pero apenas lo hacen los políticos. Y una de las pruebas más concluyentes se obtiene de la mera observación de cuanto se dice en estos días previos a las elecciones municipales y –sobre todo– a las autonómicas en la mayoría de las comunidades. La crisis climática se cita sólo en clave de polémica por el “caso Doñana”, donde parece que la Junta de Andalucía se apresuró a resolver mediante una Ley un problema de acuíferos y/o trasvases después de que se generase durante cuarenta años de gobierno socialista, que no movió un dedo salvo cuando veraneaban allí los presidentes de los Consejos de Ministros. Lo lamentable es que este es el gobierno que hay por el momento y que, de seguir, cambiará a España para peor. Sobre todo si este, u otro, sigue poniendo la vista en las urnas más que en las urgencias ineludibles.