A antropoloxía poética de Núñez Sobrino

Véxoo avanzar polas Camelias, pé do Castro, e, antes de cruzarmos o saúdo, Ángel Núñez Sobrino e máis eu entramos nun silencio semellante ao dos teatros cando o director da orquestra inmobiliza a batuta por un intre. Escritor libérrimo, pensador instruído na filosofía e impregnado de cultura artística, Núñez Sobrino síntese herdeiro dunha rica tradición familiar.

Os Sobrino encheron parte dos séculos XIX e XX (e XXI) coa riqueza múltiple dos seus saberes e habelencias artísticas, sempre con Galicia coma paisaxe de fondo. Ángel é neto de quen fora capaz de resgatar (e nomear) a nosa arte rupestre das sombras do descoñecemento científico. Pondal morrera sen saber desta arte porque Ramón Sobrino Buhigas aínda non lanzara ao mundo o seu 'Corpus Petroglyphorum Gallaeciae'. Na capa da obra, un cervo duplica o seu perfil reflectíndose nun lago ou río, milleiros anos antes das cantigas de Pero Meogo. Alén de arqueólogo Sobrino Buhigas descubriu, coma naturalista, a causa da “purga do mar” ou “maré vermella” que inquedaba os nosos mariñeiros desde a noite dos tempos. Houbo individuos Sobrino que pintaron e esculpiron, que debuxaron arqueoloxía con primores científicos, que puxeron en vigor plástico o rostro do pobo traballador eterno de Galicia, nunca lonxe de Pontevedra e da figura reverencial de Castelao.

Outros Sobrino entregáronse á música, e algún brillou en teatros e grandes auditorios de Londres e Nova York anticipándose ao tamén pontevedrés Manuel Quiroga. E este Núñez Sobrino, a quen acabo de atopar onda o que fora Campo de Granada de Vigo, pé do monte do Castro, reúne en si as tradicións transmitidas polo “valeroso (ou valioso) clan” para el se centrar na escrita de ideas. A obra, en proceso, de Ángel, está a ser algo próximo e elevado, elucidante e amábel, doutrinal e comprensivo para ben dos seus lectores.

Hoxe, eu evoco o seu pensamento difundido en ensaios e artigos de prensa que tamén son ensaios e poden presentarse en forma de libro. Entre eles, o titulado 'Un ímpeto do Tempo' (2002) é moi representativo do método, estilo e apertura universal do seu autor. En realidade, o conxunto das obras deste Sobrino vivo e activo está atravesado por unha permanente atención a Galicia e polo anceio de desvelar as súas particularidades en profundidade. Tense sinalado a capacidade dese autor para ir do detalle material ou mudo á ordenación elocuente de conceptos superiores.

Pertence Sobrino á categorías dos intelectuais galegos que coñecen e aman Portugal. No seu caso, tamén os bochinches dos alfarrabistas e a impoñente paz das bibliotecas universitarias da República irmá. Escribe Pinto de Castro a propósito de Sobrino: “A visão do mundo galego que se oferece em estas páginas acende a uma especie de antropologia poética”. Onte, despois de intercambiar na rúa palabras con Sobrino, el marchou en dirección ás Travesas. Pegas rabilongas revoaban na caeira do Castro en procura de sustento.