Hay en Vigo toda una cantera de gentes venidas de Padrón y aquí asentadas y cada año, un grupo de ellos se reúne con su gente de allá. Hace unos días que lo hicieron en la parroquia de Iria Flavia, alrededor de la iglesia de Santa María; siguió una misa por el eterno descanso de los miembros que se han ido, y luego, cómo no, en un restaurante conocido, la tradicional comida. No sé si había pimientos pero sí mucha fraternal memoria común.

Un encuentro de artistas en memoria de Rafael Amor

Ayer hablamos de arte y hoy de música y comenzamos con una pregunta: ¿Alguien que tenga cabeza osaría decir que no conoce a Rafael Amor, juglar, autor de canciones como Corazón libre, No me llames extranjero, Elegía a un tirano...? Rafael nos dejó en 2019 con gran memoria de su voz su palabra y su vinculación con Vigo, donde tenía a su esposa Pilar Campos. Hoy, a las 21 horas, se os invita a los que gozasteis con sus canciones a un acto familiar, entrañable y lleno de música en el De Catro a Catro (Gerona, 16) pero que va a tener como eje la presentación de un libro de cuentos suyo, Calesitero Cósmico... y otros cuentos (edit. Ágora) rescatados por su mujer de su mesilla de noche. Vais a estar bien acompañados porque allí estarán colegas de Amor como Daniel Calá (que presenta), Esther López, Xulia María, Miriam Sandoval, Aixa Mohamed, Begoña Boente, Fernando Magdalena, Alejandro Ruetter, Héctor Findell, Enrique Migliarini... para charlar, cantar quizás o aplaudir estos cuentos, de edición póstuma y tanta sensibilidad como sus canciones.

Música en la Porta do Sol con la Imagine Jazz de Mayeusis”

¡Qué buen día mañana sábado para el jazz, con la Porta do Sol como escenario, un director de alta alcurnia musical venido expresamente de Barcelona, Joan Chamorro (un éxito entre tanta demanda que tiene) y, bajo su mando, nuestra cantera del jazz: la actuación de la big band viguesa Imagine Jazz Orchestra del Conservatorio Mayeusis estrenando repertorio con versiones originales realizadas especialmente para la formación y con claras influencias del swing y de la música brasileña. La Fundación Mayeusis de la que Felipe Estévez es fundador organiza este encuentro para celebrar el primer aniversario de la salida a escena de la Imagine Jazz Orchestra y el Día Internacional del Jazz. Hace un año que la IJO realizó su primer concierto junto a la aclamada Sant Andreu Jazz Band catalana; dirigidas ambas formaciones por Joan Chamorro, artista y pedagogo de renombre internacional. ¡Id mañana a la Porta do Sol y gozad con la música de jazz!

Y los I Bimbi Apassiomatti a cantar por la ruta del Quijote

Y si hoy viernes tendréis cálido encuentro de artistas en torno a la memoria de Rafael Amor, el sábado jazz al aire libre en Porta do Sol con los chavales de la Imagine. ¿Qué hacen mientras tanto este fin de semana los avezados jovenzuelos también de I Bimbi apassionatti, el coro infantojuvenil que dirige nuestra mezzosoprano Nuria Lorenzo, que Dios proteja muchos años? Pues se van a hacer la ruta del Quijote. Es un concierto que llevan preparando desde el año pasado y por fin se hace realidad este fin de semana. Salen de Vigo alborozadas 40 personas rumbo a Castilla la Mancha, donde cantarán en el Teatro Principal de Almagro. Al día siguiente lo harán en dos pueblos más, por la mañana en San Carlos del Valle y por la tarde estarán en La Solana. Por Castilla expandirán sus saberes cantores con un repertorio que comprende obras sacras, pop-rock, bandas sonoras de películas y como no, folclore popular gallego acompañado de instrumentos que tocan nuestros Bimbis.