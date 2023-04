Reflexións arredor dunha carta de Mª Elvira Fernández López

Resulta reconfortante, despois de ler miles de cartas, atoparse cunha misiva que nos permite contemplar un ángulo de visión singular e pouco frecuentado que nos facilita acceder a espazos habitualmente velados da realidade. Tal me acaba de suceder ao dar cunha carta de María Elvira Fernández, persoa tamén velada, máis coñecida como Maruxa Seoane, compañeira de fatigas de Luís Seoane. Resulta paradóxico que sendo Maruxa a arquiveira e albacea documental dos miles de cartas do seu marido apenas teña presenza nesta correspondencia matrimonial máis que na parte final da despedida formularia e intranscendente.

O mesmo ocorre coas mulleres doutros grandes epistológrafos galegos que despois de axudalos e acompañalos durante a maior parte da súa vida, descoñecemos a súa sinatura: Xosefina Bustamente (Otero Pedrayo), Evelina Hervella (Fernández del Riego), Elena Tormo (García Sabell), Isabel López García (Ramón Piñeiro), Pilar (Valentín Paz Andrade), etc.; coa afortunada excepción de Carme Muñoz (Rafael Dieste) da que logramos exhumar unha boa parte da súa correspondencia e que publicamos en colaboración con Charo Portela.

A carta que glosamos, datada en Bos Aires un 24 de xullo de 1979 (“Año desgraciado”, según reza no orixinal mecanografado), está dirixida a Isaac e Mimina, privilexiados interlocutores epistolares de Luís e Maruxa durante 23 anos. Luís falecera o 5 de abril deste mesmo ano de 1979 na Coruña, cidade na que tiñan pensando afincarse definitivamente despois de máis de corenta anos de exilio. Non foi posible porque o desgarro do exilio non ten fin e o desamparo, a incerteza e a intemperie do mesmo deixan cicatrices imborrables. A misiva que comentamos aínda que asinada por “Maruxa”, supón tamén a visibilidade dunha persoa, María Elvira Fernández, que se presenta en sociedade con importantes cuestións por decidir.

Para empezar, o avión no que viaxa a Arxentina, medio baleiro, sen ningún viaxeiro ao seu lado, permítelle contemplar “o sitio do ausente que debería acompañarme e no puido ser”. Cando despois de ser recibida e agasallada por familiares e amigos volve ao seu piso, “a soedade primeiro foi terrible. Todo lembranzas, todo vivencias, todo soedade e soedade e máis soedade”.

Pero de repente, as xestión urxentes, repatriación de libros, de obras, visitas necesarias, doazóns a museos e institucións do país que os acolleu etc., etc. ocupan a maior parte do tempo e procúranlle un vagar inesperado. Todo destinado, segue a dicir a misiva de Maruxa, a honrar a memoria da persoa que máis quixo e á que dedicou o mellor da súa vida para facilitarlle que puidese traballar no que lle gustaba. Séntese orgullosa de telo conseguido.

O penoso regreso a Galicia de libros, obra plástica e sentimental chegou acompañada tamén da soedade e da ausencia que notou na viaxe de ida. Neste contexto Maruxa tributará unha sentida homenaxe á memoria de Luís publicando un fermoso opúsculo titulado Seoane, Varela, Cuadrado do que se responsabiliza Ediciones Hombre al Agua fundada por María Elvira Fernández López en Bos Aires no mes de novembro de 1979, tal como recolle o colofón. E rescata esta nova editora, esta muller nova, unha dedicatoria de Seoane que resume tamén o seu discurso exílico:

A Lorenzo Varela e Arturo Cuadrado, por

todo canto fixemos xuntos en Buenos Aires,

perdendo.

Por canto soñamos en Galicia dende Bue

nos Aires, escribindo, pintando, loitando e

perdendo.

Soios.