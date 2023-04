Inspirado nas correntes filosóficas do século XVIII, Montesquieu (1748) estabeleceu em cada Estado a divisom de poderes: o executivo, o legislativo e o judicial, alertando de que quando os poderes legislativo e executivo se concentravam numha única pessoa ou reduzido grupo de pessoas nom existia liberdade. Elaborar leis “ad hoc” sem o grau positivo de excelência legislativa, é próprio dos tiranos, legislar depressa incumpre a premissa fundamental da separaçom dos poderes, porque tenhem que ser independentes do Estado.

Como deve ser conhecido na CE, o “poder executivo” é exercido polo Governo através da Administraçom Geral do Estado; o “poder judicial” tem como funçom principal julgar e fazer executar o julgado, juízes e magistrados estám submetidos aos princípios de legalidade, independência e responsabilidade...; o “poder legislativo” é exercido polas Cortes Gerais e polas diferentes assembleias autonómicas para a aprovaçom das normas com rango de lei no âmbito das suas competências. A estes três poderes há que acrescentar o “quarto poder dos meios de comunicaçom e a imprensa” e nas últimas décadas para surpresa de próprios e estranhos haveria que acrescentar o “quinto poder”, o poder da poltrona.

A palavra poltrona é genuinamente galego-portuguesa, sempre a usava a minha mae (nascida e criada em Mugardos), dirigida a umha pessoa que estava sentada comodamente num confortável sofá, ociosa, sem fazer nada; neste caso concreto poderia ser aplicada a alguns representantes dos diferentes partidos políticos sentados nas Câmaras, Cortes, Parlamentos. Contodo, deve ser salientado outro princípio constitucional, o pluralismo político que se manifesta através dos partidos políticos com estrutura e funcionamento democráticos e que tenhem na liberdade ideológica o fundamento necessário.

Caraterísticas das poltronas seriam: ter umha espécie de ímam ou sistema de fixaçom, ninguém as quer deixar; com tal de seguir nesse cargo pactam partidos “progressistas”, “nacionalistas”, “regionalistas”, “independentistas”, etc.; nom ter em conta os programas eleitorais; conseguir unanimidade imediata quando há que subir os seus emolumentos ou conseguir melhores prebendas, benefícios fiscais, até o extremo de serem as poucas pessoas, que diferentemente dos pensionistas, funcionários, profissionais liberais ou trabalhadores, etc. no exercício seguinte talvez nom tenham que ingressar no seu IRPF a percentagem correspondente à quantidade recebida. Urge regenerar e ter sempre presente que “as leis por definiçom tenhem que ser perfeitas”.

*Professora catedrática de Universidade