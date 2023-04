A las puertas de las elecciones municipales, vamos a exponer brevemente, lo que, para nosotros, sería un programa de crecimiento y desarrollo para nuestra villa, que se encuentra bloqueada y con un futuro incierto, con todas las alarmas encendidas. Estamos perdiendo población, crecemos menos que otros municipios de nuestra comarca y alrededores, no tenemos suelo industrial, ni tampoco urbanizable. No tenemos cine, lugares de ocio, ni de hostelería atrayentes; ni empresas donde puedan trabajar nuestros jóvenes. Marín tiene el mismo casco urbano que hace cien años, apenas con alguna ampliación. Por lo tanto, si el PXOU no permite este desarrollo, habrá que modificarlo, porque otro Marín es posible.

El suelo urbanizable, y la zona de expansión natural de nuestra villa debería ser la zona de Viñas Blancas, soleada y con una magnífica situación, en un lugar adecuado para nuestra expansión. Enlazando y prolongando Jaime Janer, Ezequiel Massoni y República Argentina, en una gran rotonda para, desde allí, unirla con la carretera de circunvalación, por Bravos, urbanizando toda esta área, desde el cementerio, y al tiempo, abriríamos una nueva vía de entrada y salida, para descongestionar las calles del centro urbano (Av. Orense y Concepción Arenal). El suelo industrial debería localizarse en las inmediaciones de Cruz da Maceira y Pastoriza, zona adecuado por su ubicación y bien comunicada.

El puerto motor y desarrollo de nuestra villa, a lo largo de los tiempos, hoy, tres décadas desde su ampliación, sigue sin tener determinado sus límites su pertenencia. Por lo que hay que exigir de la Xunta, que solucione este grave problema, luchando sin desfallecer por conseguirlo, porque estamos perdiendo ingresos y es de justicia. Por otro lado, y no menos importante, son nuestros límites. Los que se presenten deben saber que una cacicada, privó a nuestro municipio de la parroquia de Lourizán, dividiendo el núcleo de Catadoarea-Estrivela, contraviniendo toda norma. Razones y documentación hay de sobra. Es cuestión de creer en ello, y luchar hasta conseguirlo. Sin olvidar nuestra pertenencia al Morrazo, del que fuimos la capital, y al que tenemos que volver, por ser nuestro lugar geográfico.

Otro de los pilares básicos de nuestro crecimiento, es el turismo. Por lo que es necesario desarrollar un Plan que actualice nuestra zona de playas. Para ello habría que urbanizar la zona entre el Vial de Playas y la C 550, urbanizando este espacio, mediante la planificación de dos viales paralelos al existente, para disponer de zona urbanizable para construir los servicios necesarios (hoteles, apartamentos, locales de hostelería, ocio, etc.), y construir zonas de aparcamientos y Camping para caravanas. Porque el turismo para desarrollarlo, necesita disponer de los necesarios espacios y servicios, no es solo tener las mejores playas de la zona.

Claro que, para esto, se necesita conocimiento, esfuerzo y sacrificio, no presentarse para ver pasar el tiempo, porque nuestra villa necesita personas implicadas con nuestro crecimiento y desarrollo, personas con conocimiento de nuestra historia, y con una idea clara de los objetivos y las metas a conseguir, que luchen sin descanso y no “tiren la toalla”. Hay que luchar para conseguir un Marín mejor y más próspero, porque otro Marín es posible, si se quiere y se va a trabajar por ello, de lo contrario sería mejor que no se presentasen. Marín no necesita personas que les dé igual, necesita gente con las ideas claras y con ánimo de trabajar y luchar hasta conseguirlo.