Cuatro Cosas

Están felices, los del PP, con los resultados del “debate” –es cogna llamarle eso a un episodio en el que uno habla el tiempo que quiera y el otro no llega a veinte minutos–, a pesar de que alguno de los asesores áulicos, que no escasean entre los albertinos, insiste en que hay que dar más caña. Y que no basta con el fondo de lo que se dice, que a veces es demoledor, sino que se necesita otra forma. Y añaden que hay margen para ello sin riesgo de que parezca que es Voxciferar. ¿Eh...?

El mismo interlocutor le dice a avecilla que el objetivo estratégico, de aquí a las generales para su líder, ha de fijarse en doble dirección. Una) dejar en evidencia a Petrus subrayando que sus promesas dan un chiste de mal gusto. Empezando por lo de las 113.000 viviendas sociales que asegura va a construir. Y dos) repasando las cifras, incluso las petrusianas, para poner negro sobre blanco que ya este Gobierno ya está Maduro para perder. Y con Zetapé de musa. Puf... Por cierto, Anacleto, que está a la que cae, asegura que cuando oyeron al señor Sánchez afirmar que edificará 20.000 viviendas en suelo del Ministerio de Defensa, en la Galicia suroeste, distrito kapitalino de las Rías Baixas, hubo susto y sobresalto. Porque el sector dinámico de su economías creyó que se refería a los terrenos de la Brilat en Figueirido, parroquia de Pontevedra city. Pero de momento no, porque la base está en suelo comunal, no del Ministerio. Ojito... (Avisa, el agente secreto, porque hace ya tiempo que corre el rumor de que Defensa paga una burrada por esa instalación, y que ha tenido ofertas de traslado por mucho menos a lugares –incluso en Galicia– más cercanos a aeropuertos y al ladito de la AP-9, imprescindible para su despliegue. Y si eso sucediera, que es poco probable pero posible, la city kapitalina sufrirían un palo aún mayor que la tozudez del gobierno local en cerrar Ence a toda costa. ¿Capisci...?)