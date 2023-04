Los alquimistas

A estas alturas de la precampaña electoral –entiéndase lo de “pre” como un eufemismo porque, salvo la petición directa del voto, todo lo demás puede prescindir de disfraces–, si hay algo demostrable es la transformación de los antiguos “fontaneros” de los diferentes partidos en auténticos alquimistas. Puede que no busquen la transformación de cualquier metal en oro, pero sí llevan a cabo todo tipo de enjuagues para intentar que la gente del común –y la otra, que en esto del voto todos los incluidos en el censo son iguales– lleve a sus jefes respectivos a la victoria y el poder que conlleva. Sobre todo por lo segundo, que es lo que mueve de verdad el afán del oficio político.

En esa tarea no hay quien ejerza con remilgos. Como dicen del amor y de la guerra, todo vale con tal de triunfar: desde los inventos hasta las verdades a medias que, como dijo el sabio no son medias verdades sino mentiras dobles. Y si fuere necesario, llegan hasta la fabricación de disfraces para que la realidad se confunda con la fantasía, de tal modo que hasta lo medible se vuelva opinable y la realidad se tenga por espejismo. Todo ello es propio del sistema, pero nunca como hasta ahora había sido tan evidente la existencia de ese tipo de laboratorios, capaces incluso de comparecer ante la Inquisición y salir a hombros del juicio.

Véase, a modo de ejemplo, la casuística que rodea a los datos que acerca del empleo –o el paro, según convenga–, proporciona trimestralmente la EPA y cada treinta días más o menos el correspondiente organismo oficial. Cuando las cifras convienen al gobierno de turno, se transforman las más de las veces en históricas y, si pintan bastos, el recuento mira hacia atrás en el tiempo hasta que se pueda obtener una proporción que satisfaga a los que mandan. Sus alquimistas, para cumplir las órdenes que reciben, practican trucos que ni Merlín, el asesor áulico del rey Arturo, se hubiera imaginado en los mejores tiempos de Camelot. A partir, por supuesto, de las directrices previas que se dictan.

En ningún caso se pretende, al expresar esta opinión, que cuanto hacen esos magos parezca algo sencillo. Se necesita una serie de condiciones que van desde la capacidad de disimular la verdad aritmética con tal perfección que hasta los más ilustrados de los muchos “expertos” que tiene este país se unen a la procesión de datos y los proclamen, sin pestañear, vox Dei, y punto. Además sin sonrojarse, lo que daría pistas al adversario o a cualquier observador no partidista para ejercer crítica y, con suerte, dejar con las vergüenzas al aire al profeta más conocido. Claro que también tienen previstos lo fallos y, si se dan, surgirá algún gobernante que, por sí o por procurador, se encargue de articular un auto de fe. Obligatorio, por supuesto.

Metidos pues en harina, conviene no olvidar el refrán y aceptar que como para muestra basta un botón, conviene acertar con el que se escoja. Y para el caso va como anillo al dedo el ya citado ejemplo del desempleo. Bajo la tutela de una alquimista experta en todo tipo de fórmulas para lograr el poder, la señora ministra de Trabajo ha utilizado distintas pociones que disimulan u ocultan del todo la realidad. Primero copió de los alemanes lo de los ERTE, que aplicó a modo de vendaje para disimular las pérdidas masivas de empleos durante la pandemia. Rematado –hasta cierto punto– el riesgo del COVID, y en vista de que las cifras no encajaban, sacó de la chistera lo de la reforma laboral, apenas un gazapo, y creó lo de los fijos discontinuos para tapar medio millón de desempleados. Y por si no bastase, ahora –víspera electoral, al fin y al cabo– habla de 200.000 puestos de trabajo –temporal, por Semana Santa– como la primera maravilla del mundo moderno. Y. mientras, los sindicatos, diluidos en los favores de fraternidad. Vivir para ver.