Guardábamos esta foto hace días y por fin le damos emocionada salida. Son jubilados del Banco Exterior de España de Vigo que se reunieron tras tiempo en una comida para celebrar más de 40 años de unión profesional y personal. ¡Toda una familia! El lugar de encuentro escogido para la ocasión fue el popular “Txoco”, donde los más expertos deleitaron al resto de sus compañeros de mesa con un buen cocido.

Creativa, ¡qué vigomovida! La culpa es del chachachá

Ayer fue una charla en La Contenedora de Alba Cobo e Isaac Pujales, que planteó un activismo contra la cultura de dieta, la presión estética contra las mujeres y el terrorismo corporal... Desde el 18 de abril al 5 de mayo, cerca de 40 artistas, creativos, músicos, diseñadores y creadores en general pasarán por Vigo y se debe a CREATIVA, un festival de creatividad y cultura que nace desde Galería Maraca y Revista Dot para acercar la cultura a nuevos públicos. Tengo ya una mirada retrospectiva muy larga de Vigo y me asombra, me admira y agradezco como vigués este activismo cultural que surge desde Chachachá, una agencia de publicidad en principio pero implicada mucho más allá al final, del que su capo di capi Raúl Bermúdez es la cabeza (y corazón), pero con un equipo en el que se encuentran Mariana Aravena, Zaira Diz, Beatriz Arias, Jesús Núñes, Alberto González y Andrea Alfaya. Un equipo que le apoya en todo, desde el diseño de la imagen del evento hasta la programación y gestión de la producción del mismo.

El porqué chachachalero

Quizás no haya visto en mis décadas de periodismo una programación tan activa salida de una entidad particular. Hablo con Raúl Bermúdez, con el que me falta tomar un vino, y estamos absolutamente de acuerdo. Estos chachachaleros están respondiendo a una tendencia actual de un tipo de ocio cultural más cercano y accesible, lejos del estatísmo y pretenciosidad de las galerías e instituciones culturales más clásicas. Un planteamiento contemporáneo que permite al espectador sentirse mas cerca de la cultura actual y comprenderla. Vigo es un lugar que se vincula desde los 80 con un peso cultural muy interesante y a la vanguardia, pero que en los últimos años se encuentra un poco “adormecido” a este nivel, especialmente por una oferta no demasiado amplia y tampoco novedosa. Sin embargo, con Creativa creo que han roto eso y han colocado a Vigo durante unos días como referente y cabeza de la cultura actual en Galicia. Anteriormente desde Chachacha y Dot hicieron hace ya 7 años, MercaDot, un mercado de diseño en un edificio de 4 plantas en García Barbón; han publicado también dos libros recopilatorios de 50 ilustradores gallegos cada uno: ilustradots. Y hace aproximadamente un año crearon Galería Maraca, un punto de encuentro artístico para dar cabida a tendencias artísticas que tienen poca recepción en las galerías convencionales. Una convivencia de nuevas tendencias de cultura pop actual con ilustración, diseño, arte...¡Bien, maracaibos!

Arbe, una mirada a Vigo

Ese maño reasentado en Vigo, enamorado de esta ciudad que pasea cámara en mano, José Antonio Arbe, está ahora empeñado en nutrir ese grupo de teatro aficionado nacido en la Asociación Española Contra el Cáncer de Vigo, con pacientes, familiares y voluntarios. Parece una magnífica idea la de Arbe, que por otro lado busca espacio para una exposición de fotografías sobre Vigo que ha ido seleccionando en los años que habita esta ciudad. Sería una pena perder esta mirada a Vigo, dada la lista de espera que hay en las salas institucionales.