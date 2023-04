Las chapuzas

Hay que reconocer, por más que a algunos les duela que, a la hora de legislar, este Gobierno de coalición entre el PSOE y los extremistas de izquierda antisistema que –por ahora– siguen en Podemos, no acierta ni por casualidad. Ni en el sentir, y lo que es peor, ni ante las necesidades de la mayoría de la población. Cuando legisla, aparte del abuso de los decretos, lo hace para minorías, lo que no sería criticable si no resultase, el producto final, objeto de polémica social. Una polémica que, además, causa un alza en la temperatura ya muy alta en la caldera que en la actualidad es la política española. Y que irá todavía a más en un año con tres elecciones, nada menos.

No es preciso citar demasiados ejemplos, aunque los más ruidosos ya se conocen en las cuatro esquinas del país, desde las leyes del “Sólo sí es sí”, la “Trans”, la del Bienestar Animal o la de Vivienda –todas ellas impulsadas por la facción radical–, así como los varios proyectos de Educación, que afectan a todos los niveles de la enseñanza, desde la Primaria a la universitaria, no han colaborado a otra cosa que a calentar los ánimos. Y el rechazo en el sector docente y entre el alumnado y algunas asociaciones de padres y madres de los estudiantes. El último caso en el mundo de la enseñanza, por el momento, es el de la EBAU, las pruebas de selectividad preuniversitaria que desaprueban los rectores de las tres que hay en Galicia y en no pocos de otras comunidades.

Conste que la causa no se vincula con motivos ideológicos, que podrían darse también, y a menudo, en un terreno como éste, que es de los pocos en los que a estas alturas tendría cierto sentido, sino sobre todo en aspectos claramente escolares. Aunque es una lástima que las discrepancias, y por tanto los planteamientos previos a posibles reformas necesarias, no se refieran en el camino previo a la universidad, en eliminar algunos de los obstáculos que actualmente experimentan los aspirantes a ingreso en la enseñanza superior, desde el modelo de exámenes hasta el ya tantas veces citado numerus clausus. Por eso ocurre con algunas titulaciones –como Medicina, por ejemplo– en los que se exigen notas altísimas.

No parece necesario insistir en las leyes citadas, alguna con efectos nocivos –la planteada por el equipo de Irene Montero y revalidada por el Consejo de Ministros, ahora en periodo de reforma–, son auténticas chapuzas. El remate, si se llega a aprobar, con las enmiendas de ERC y Bildu, es la de la Vivienda que, entre otros disparates, aumenta el margen de maniobra de los okupas, limita los derechos de los propietarios y, en fin, establece límites a los precios de los arrendamientos en lugar de apostar por modelos sociales en los que la coalición apenas ha hecho algo en estos cuatro años, aparte de en estos tiempos electorales lo que no está en condiciones de cumplir, al menos en plazo razonable.

No se trata, conste, de sacralizar derechos, entre ellos el de propiedad, y menos cuando existe una situación, cierta, de escasez –y por tanto carestía– en algo esencial para la población. Pero eso no significa eliminarla, o reducirla a algo prescindible, porque significaría entre otros males la liquidación de la capacidad de ahorro de cientos de miles de familias –entre ellas muchas de Galicia–, además de efectos económicos directos. Y no sacralizarla no significa tampoco su eliminación. Además, a cierto plazo, la reconversión del actual a un sistema que ya fracasó, y con estrépito, en más de media Europa y que sólo se imita en España y algunos países de Iberoamérica que, lejos de salir de la pobreza y la desigualdad, abundan y profundizan en esos defectos. Y las chapuzas no son la mejor fórmula para eliminarlas.