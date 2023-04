Estos amigos que veis son toda una Armada Invencible de la noche gallega, de la música o de la empresa. De abajo a arriba y de izda. a dcha. veis a Milutxo (ex DJ de Zoo de Sanxenxo, Carabas de Pontevedra, No selo digas a mamá de Vigo); Marcos, ex DJ de Queen, Anubis y actual propietario de La Vinoteca y Shamrock en Salceda; José, propietario de Queen, Anubis y Dux de Sanxenxo; DJ Rob, ex DJ de Queen y ahora de Oceánico de A Coruña y del grupo Pelícano; José Oliveira, dueño de la agencia Big Lab y ex DJ de Cuarenta de Vigo; Fernando Collazo, presi de la Asociación Viguesa de DJs y DJ de la sala Reverb de Vigo; Quino, ex DJ de Canelaa de Portonovo, Hermo en Lugo; y José Varela, que fue encargado de la promoción de Clip en Cangas y ahora de Ramallosa 2000.

Tui inaugura el jueves el gran legado audiovisual de Daniel El jueves será el día en que Tui reivindique su memoria e inaugure su legado. Cualquier aficionado al audiovisual gallego conoce a Daniel Domínguez (Tui 1955) y añora su ausencia tras fallecer repentinamente en 2020. Daniel fue uno de los guionistas más destacados del panorama audiovisual gallego (Mareas Vivas, As leis de Celavella, Padre Casares, Miña sogra máis eu, A vida por diante...), miembro del equipo fundador de la Escuela de Imaxe e Son de A Coruña, director de películas como Río de sombras y O Segredo, Premio Mestre Mateo al mejor guión por Terra de Miranda... Digo que el jueves será un día grande para los suyos: para su viuda, Ángeles García (que quizás deje su casa de Corrubedo para venir a vivir a Vigo), para su hijo Daniel D. García, que sigue a su padre como guionista y como tal acaba de recibir un Mestre Mateo por Corpo Aberto, su hermana la profesora de excelencia Teresa Domínguez... pero sobre todo para Tui que inaugura el jueves en el marco de Play Doc su biblioteca de cine, una donación al concello, más de 2.500 libros sobre audiovisual, incontables CDs con películas, revistas... La biblioteca de Daniel va a volver a Tui porque, como él escribió en su blog “La escuela de los domingos”, a Tui uno no viene sino que vuelve. Desde el jueves, Tui contará con un espacio estelar en Galicia para el audiovisual. Se fue Piñón, del Gamboa Daniel se fue en 2020 de modo inesperado y con él un cineasta ejemplar y en Vigo perdimos estos días a un hostelero que está en nuestra memoria culinaria si bien es cierto que a una edad en que se puede esperar todo, entre otras cosas morir con la sensación de haber cumplido largo recorrido porque tenía 93 años. Hablo de José Piñón Orge, aquel que dejó su Ponte Caldelas natal a los 13 y emigró a Portugal para buscarse la vida, trabajó allí en el mundo de los petróleos y volvió a Vigo en 1960 para abrir (o reabrir) el restaurante Gamboa en la calle del mismo nombre. Eran esos años de crecimiento y asentamiento de Vigo como ciudad y el Gamboa, que Piñón regentaba con su mujer Susete Pereira, se posicionó como uno de los restaurantes de referencia de la ciudad, en pescados y mariscos, con una clientela fiel por generaciones que incluía muchas familias de la burguesía portuguesa. Jubilado en los años 90, dejó a sus trabajadores en el restaurante hasta que ellos mismos se jubilaron, y fue después cuando lo regentó Bibiano Morón que, desde la música que era su verdadero oficio, extendió como experiencia sus brazos hacia la cocina. Hoy está en manos muy profesionales y Piñón, siempre activo, falleció tras una convalecencia de 10 días en el hospital. Siempre van solos, los bichos ¿Que os parece un encuentro hoy de atardecida con un canto de amor a aquellas almas incomprendidas que encuentran refugio en las historias, construido a partir de imágenes y palabras? Eso es lo que promete el libro que hoy se presenta, a las 7 de la tarde, en el Marco (Príncipe, 54). No libro sino fotolibro cuyo título ya atrae: Siempre van solos, los bichos. Me cuenta Iria Costas (Lasal books) que trata sobre la España vaciada con las fotos de Laura C. Vela (interesante su editorial, Comisura) y los texto de Suso Mourelo. Veo el libro y parece que grita ¡¡leedme!!