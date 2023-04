La gran muralla china es una de las obras hechas por la mano del hombre que asombran a la humanidad. Dicen algunos que es la única construcción humana que puede ser divisada desde las naves espaciales, lo que no es del todo cierto.

La idea de su construcción es debida al emperador Qin Shi Huang, cuyo mandato tuvo lugar doscientos años antes de Cristo. Le gustaba construir a lo grande, pero también le complacía destruir bárbaramente y a mansalva; a él es debida la quema salvaje de libros y la persecución de intelectuales, desvarío gremial de sátrapas que, por lo que se ve, viene ya de tiempos muy remotos. Se dice que era su propósito la quema total e indiscriminada de todo cuanto libro diese testimonio de un tiempo pasado, de modo que pareciese que la historia había comenzado justamente con su imperio y su persona. Al parecer, también en Inglaterra, en tiempos de Cromwell, se llegó a proponer la destrucción de todos los documentos guardados en la Torre de Londres, para borrar todo vestigio del pasado y reiniciar la historia. Diríase que el desiderátum de algunos gobernantes ávidos de omnipotencia es la abolición del pasado para inaugurar una nueva era, cual Adán de la historia; y para ello no hay nada como forjarse una sempiternidad de la que él mismo sea su principio.

Kafka, consciente de la carga alegórica de la muralla china, fantaseó sobre ella en un extraño y enigmático relato, acaso inacabado o mero proyecto para un desarrollo posterior; se trata de 'La construcción de la muralla china', escrito hacia 1917 y publicado en 1931. Forma parte de la obra inédita que Max Brod libró de la quema que de todos sus escritos, y para después de su muerte, había sido dispuesta por el propio Kafka.

En el mencionado relato, asoman la idea del poder, la subordinación y la infinitud tan propias del escritor checo. Allí, el poder aparece personificado en la figura de un emperador situado en una inalcanzable lejanía, instalado en un palacio descomunal, gobernante desconocido por el pueblo al que sus mensajes llegaban con enorme retraso de años. Esa inmensa distancia que separaba al pueblo de quien tenía la potestad normativa, recuerda la idea que expresaba en 'La cuestión de las leyes', y su invisibilidad e inaccesibilidad evocan la del tribunal de la novela 'El proceso'. Es esa lontananza desdibujada por una niebla de siglos que sume al hombre en la deriva de su frágil poquedad.

“Su construcción fue debida al emperador Qin Shi Huang, quien destruía bárbaramente y a mansalva”

En el relato de Kafka, la muralla se construye de manera absurda ya que se va ejecutando fragmentariamente, de modo que no hay una continuidad en ella y quedan espacios abiertos, por lo que su misión defensiva resulta a la postre inoperante. Es curioso que Kafka nos presente la ejecución de esa magna obra por tramos separados, llamados a unirse después, engarzados en ejecución de un plan superior, porque ello recuerda a su propia forma de trabajar. Así escribió los capítulos de ‘El proceso’, sin numerarlos, y fue Max Brod quien hubo de ordenar los fragmentos en la forma que él entendió pertinente, orden que, sin embargo, no fue respetado por algún editor. Pero también se dice que sus diversos relatos breves no son sino creaciones fragmentarias, piezas del conjunto de su obra inacabada.

El enemigo del que el emperador y sus súbditos quieren protegerse con la construcción de la muralla, identificado como un pueblo violento y salvaje proveniente del norte, es desconocido, nunca ha sido visto y no se conocen invasiones o ataques de los mismos. Ello no obstante es mostrado al pueblo como una grey bárbara y sanguinaria. He ahí, pues, un emperador desconocido y arcano, y un enemigo también incógnito, misterioso y nunca visto que, sin embargo, infunde temor. Pese a ello, o tal vez por ello, el pueblo se mantiene unido y afanado en aquella tarea común, inacabable, infinita, que se transmite de generación en generación. Tanto el emperador como el enemigo se perciben tan remotos que el lector llega a sospechar que uno y otro no son sino mera creación imaginaria de un pueblo que pasa la vida afanado y distraído con la construcción de la muralla para complacer a un emperador de cuya existencia al final no está seguro, y para resguardarse de un enemigo que pudiera ser también pura fantasía. Pero uno y otro dan sentido a la vida y mantienen al pueblo unido. Esta visión sugiere una perspectiva religiosa del relato, y aún diríase que bifronte, política y religiosa: el poder, su frígida lejanía, el miedo como aliado del poderoso, los afanes de la vida como producto de una conducción ajena, Dios como proyección creativa del hombre para dar sentido a una vida que percibimos como aventura absurda que nos estremece hasta lo más hondo.

Sería este un ejercicio, un intento de exégesis. Sé que hay otras interpretaciones posibles; y también sé que nuevas relecturas podrán despertar en mí otra comprensión diversa. Es lo que tiene Kafka; sus relatos, sus novelas son como un caleidoscopio; cada vuelta remueve sus cristales y alumbra nuevas imágenes, nuevos colores, irisaciones diferentes.