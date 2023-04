Resulta en cierto modo extraño que algo tan importante –y llamativo– como la existencia de una factoría para la producción de cocaína con destino al mercado internacional, ubicada en Cotobade (Pontevedra), no haya obtenido siquiera una iniciativa en el Parlamento para reclamar más información. Y, por supuesto, alguna explicación acerca de cómo fue posible que aquella instalación lograra doscientos kilos diarios sin que despertase las sospechas de, al menos, algún habitante del Concello. Incluso la Policía Nacional, tras un brillante trabajo, fuese siquiera objeto de una felicitación gubernamental pública ni se desmintiesen, de ser falsos, rumores de roces con otros cuerpos de seguridad.

En todo caso, la cuestión no es qué ocurrió para, en apariencia, tardar mucho tiempo en descubrir una actividad ilícita tan repugnante como el narcotráfico que, junto a todo lo demás, es de suponer que implica un notable movimiento de transporte. Doscientos kilos al día hacen seis mil por mes, lo que requiere además una nutrida “plantilla” de esclavos. No se trata, por cierto, de criticar la tarea de la policía, sino todo lo contrario; ni de exigir que se hubiesen proporcionado unos datos que servirían de pista a los delincuentes para facilitar su fuga. Pero la Delegación del Gobierno, culminada la operación, podría, y debería, haber comentado las coincidencias que se dieron en esos días.

Se han citado “coincidencias”, ahora con comillas porque no lo parecen, a poco que se reflexione. Además de la factoría de producción de cocaína lista para surtir los mercados europeos y quién sabe cuáles otros, además de descubrir también una red de un tráfico aún peor que el de drogas: el de seres humanos, obligados a trabajos forzados para una banda de criminales, algunos de los cuales dirigían el cotarro incluso desde la prisión. Lo que no es la primera vez que sucede, y resulta muy difícil de explicar, a no ser que la trama haya intoxicado más de una penitenciaría. Y si a eso se le une el episodio de los narcosubmarinos, que aún no se sabe bien cuántos han “visitado” las costas gallegas, y la captura en las mismas fechas de cuatro planeadoras super/equipadas, son demasiadas coincidencias.

(E incluso la captura de un capo de muy alto nivel, ratifica lo antedicho. En todo caso, la ciudadanía gallega tiene derecho a saber cuánto se pueda acerca de qué es lo que está pasando, si las mafias narcotraficantes internacionales se han consolidado aquí, y si es así, qué se hace contra ellas. Y ha de dejarse constancia de que no se plantean, en absoluto, críticas para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, una vez más, con escasos –casi penuria– recursos de todo tipo, ha llevado. a cabo una incautación que merece el reconocimiento del país entero y su Gobierno y no una especie de silencio vigilado, quizá porque hay otros asuntos que le conviene destacar más. Sería un grave error, pero no el primero ni, a poco que la tradición se confirme, el último).