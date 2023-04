¡Cuántos kilos habrán levantado a lo largo de su vida laboral esto honorables ciudadanos que aquí veis? ¿Qué es si no nada un levantador de pesas a su lado? Ellos lo son de pesos. A ver quien se atreve a decir lo contrario si se sabe que son exgrueros del puerto de Vigo, reunidos para un cocido que les preparó María en el bar Jovi tan excelente que no tuvieron más remedio que cantar llegados los postres.

En la villa del Tea, al ruedo con su Semana das Ciencias

Fui con el tiempo justo para la faena pero cumplimos casi con vuelta al ruedo en la Villa del Tea, donde conocimos a la alcaldesa Cristina Fernández. Fue un tiempo muy gozoso el que pasé con my dear María Xosé Porteiro, a la que conocí un venturoso día de nuestra juventud tras una obra del grupo Esperpento de Julio Lago, día que acabó de noche en la playa, en esos arenales inolvidables del humedecido pasado. Paula Montes, la ascensional periodista deportiva de Radio Vigo que entre otras contiendas lleva ese admirado “Vigo de cerca” con el alcalde Caballero, algo así como “Aló, presidente” de Televigo, vino de la radio para hacer el trío y a fe mía que así hicimos en el auditorio Reveriano Soutullo de Ponteareas para mesonear. hacer tertulia sobre los cambios en el mundo de la comunicación.

Después en Casa Ferreira

Estábamos en la Semana das Ciencias y nos dio abrazo de bienvenida primero Gabino Porto, que nos enseñó sus posesiones radiofónicas de Sí Radio, y después la muy entrañable Amparo Rodríguez, coordinadora de todo este entramado de merecido aplauso. Por el camino llamé sin éxito al Pazo da Moreira (72235...) donde vivió el inolvidable amigo Antonio Abreu para visitar a la que fue su mujer, Rosa Mari, sin éxito alguno. Tuvimos gente encantadora entre el público como Jorge Torre, que yo conocí hace mucho en la Guardia Civil o Delfín Domínguez, candidato del PSOE a la alcaldía allí, o el experto en relojes de torre Higinio Suárez Garra “Sechu”, tocado con elegante pajarita, o Félix Enes, memoria de tiempos escolares jesuitas, o la animosa concejala María Jesús Garrote, con quienes compartimos excelentes viandas en Casa Ferreira al término del acto. Viva la villa del Tea.

El grupo teatral de la AECC

Cambio de tercio para hablar de teatro. Me dice José Antonio Arbe, este maño, vigués de adopción, del cual he ido sacando algunas fotos suyas en esta sección, que se ha creado un grupo de teatro aficionado en la Asociación Española Contra el Cáncer de Vigo, con pacientes, familiares y voluntarios, el cual será dirigido por él mismo como paciente y voluntario, donde poder realizar una actividad que les permita mostrar a la sociedad de lo que son capaces de hacer, a pesar de sus limitaciones. Ya han empezado su andadura y me promete que después del verano podremos ver su primera representación. Les deseo mucho ánimo, fuerza y les insuflamos nuestra admiración por ser tan sensibles en tiempos tan menguados. ¡Larga vida al teatro!

Ilusas, divertidas y malvadas

Me pone Iria Costas en actitud de prevengan armas porque me habla de la presentación de Siempre van solos, los bichos, un fotolibro, el martes 25 a las 19 en el museo Marco y sobre la España vaciada que firman Laura Vela y Suso Mourelo. Apuntad en vuestra agenda de citas si os interesa pero lo que sí es tan inminente como hoy mismo es el bautizo en De Catro a catro (Gerona, 16) del de Julia Rivada, Ilusas, divertidas y malvadas, que le presentará Alicia del Burgo. Ahí va arracimada en sus páginas, la aventura de un grupo de mujeres maduras que se ponen el mundo por montera, todo escrito en clave de humor. La portada, magnífica, es del pintor de Verín Fernando Barreiro.